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  • Босния и Герцеговина – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

Босния и Герцеговина – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

24 июня, 20:50
Босния и Герцеговина
24.06.2026, среда, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 3 тур
3 : 1
Завершен
Катар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Арьян Малич
ЦЗ
18
Никола Катич
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
19
Керим Алайбегович
ЛВ
14
Иван Суньич
ОП
13
Иван Башич
АП
11
Эсмир Байрактаревич
ПВ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
11
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Катар
1
Махмуд Абунада
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Исса Лейе
ЦЗ
5
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
12
Карим Будиаф
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
11
Акрам Афиф
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
(К) ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Босния и Герцеговина
1
Младен Юркас
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
17
Дзенис Бурнич
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
16
Эрмин Махмич
АП
15
Амар Мемич
ПВ
23
Харис Табакович
ЦФ
19
Йово Лукич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Катар
25
A. Al Hussain
ВР
21
Салах Закария
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
26
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
19
Алмоез Али
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
15
Yusuf Abdurisag
ЦФ
4-1-3-2
1
Васили
5
Колашинац
18
Катич
21
Радельич
3
Малич
14
Суньич
19
Алайбегович
13
Башич
11
Байрактаревич
11
Джеко
10
Демирович
4-2-2-2
1
Абунада
2
Мигель
4
Лейе
5
Абдусаллам
18
Аль-Брейк
12
Будиаф
20
Фати
16
Хухи
8
Жуниор
10
Аль-Хайдос
11
Афиф
18
Катич
3
Хаджикадунич
3
Хаджикадунич
18
Катич
19
Алайбегович
17
Бурнич
17
Бурнич
19
Алайбегович
14
Суньич
6
Тахирович
6
Тахирович
14
Суньич
11
Джеко
16
Махмич
16
Махмич
11
Джеко
3
Малич
15
Мемич
15
Мемич
3
Малич
5
Абдусаллам
6
Абдулазиз
6
Абдулазиз
5
Абдусаллам
20
Фати
26
Насер Аль-Манаи
26
Насер Аль-Манаи
20
Фати
8
Жуниор
7
Аль-Аелдин
7
Аль-Аелдин
8
Жуниор
10
Аль-Хайдос
17
Аль-Ганехи
17
Аль-Ганехи
10
Аль-Хайдос
12
Будиаф
19
Али
19
Али
12
Будиаф
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Катар
1
Младен Юркас
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
19
Йово Лукич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
25
A. Al Hussain
ВР
21
Салах Закария
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
15
Yusuf Abdurisag
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Младен Юркас
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
19
Йово Лукич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
25
A. Al Hussain
ВР
21
Салах Закария
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
15
Yusuf Abdurisag
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Босния и Герцеговина - Катар
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
14
Офсайды
1
3
Количество передач
515
434
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.77
xGP (предотвращенные голы)
-2.04
-2.04

Смотреть прямую трансляцию Босния и Герцеговина против Катара, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Катар

Босния и Герцеговина – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Катар Босния и Герцеговина
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