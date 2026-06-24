Смотреть прямую трансляцию Босния и Герцеговина против Катара, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Катар