Составы команд
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
4-1-3-2
1
Васили
5
Колашинац
18
Катич
21
Радельич
3
Малич
14
Суньич
19
Алайбегович
13
Башич
11
Байрактаревич
11
Джеко
10
Демирович
4-2-2-2
1
Абунада
2
Мигель
4
Лейе
5
Абдусаллам
18
Аль-Брейк
12
Будиаф
20
Фати
16
Хухи
8
Жуниор
10
Аль-Хайдос
11
Афиф
18
Катич
3
Хаджикадунич
3
Хаджикадунич
18
Катич
19
Алайбегович
17
Бурнич
17
Бурнич
19
Алайбегович
14
Суньич
6
Тахирович
6
Тахирович
14
Суньич
11
Джеко
16
Махмич
16
Махмич
11
Джеко
3
Малич
15
Мемич
15
Мемич
3
Малич
5
Абдусаллам
6
Абдулазиз
6
Абдулазиз
5
Абдусаллам
20
Фати
26
Насер Аль-Манаи
26
Насер Аль-Манаи
20
Фати
8
Жуниор
7
Аль-Аелдин
7
Аль-Аелдин
8
Жуниор
10
Аль-Хайдос
17
Аль-Ганехи
17
Аль-Ганехи
10
Аль-Хайдос
12
Будиаф
19
Али
19
Али
12
Будиаф
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Катар
1
Младен Юркас
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
19
Йово Лукич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
25
A. Al Hussain
ВР
21
Салах Закария
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
15
Yusuf Abdurisag
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Младен Юркас
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
19
Йово Лукич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
25
A. Al Hussain
ВР
21
Салах Закария
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
15
Yusuf Abdurisag
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Босния и Герцеговина - Катар
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
14
Офсайды
1
3
Количество передач
515
434
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.77
xGP (предотвращенные голы)
-2.04
-2.04
Смотреть прямую трансляцию Босния и Герцеговина против Катара, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 22:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»