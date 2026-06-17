После первого тура именно этот матч приобрел для обеих сборных статус практически решающего. Чехия и ЮАР начали чемпионат мира с поражений и теперь понимают: еще одна потеря очков может поставить крест на шансах выйти в плей-офф. В группе A лидируют Мексика и Южная Корея, одержавшие победы на старте. Поэтому встреча в Атланте (18 июня, 19:00 по московскому времени) превращается в своего рода битву за выживание на мундиале.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Форма команд

Чехия

Чехи оставили неоднозначное впечатление после матча с Южной Кореей. Команда Ивана Гашека действовала организованно и даже открыла счет, но в конечном итоге не смогла разжиться одним зачетным баллом.

Тем не менее у европейцев есть основания для сдержанного оптимизма. Чехия по-прежнему опасна при стандартных положениях, а опытные исполнители во главе с Патриком Шиком способны реализовать даже немногочисленные моменты.

ЮАР

Южноафриканцы также начали турнир с поражения, уступив хозяйке группы – Мексике (0:2). Однако итоговый счет не в полной мере отражает происходившее на зеленом газоне.

Команда Уго Броса долгое время сохраняла интригу, но сама поставила себя в сложнейшее положение из-за проблем с дисциплиной. По ходу матча сборная ЮАР получила два удаления и завершала встречу вдевятером.

Теперь тренерскому штабу предстоит не только восстановить психологическое состояние футболистов, но и решить кадровые вопросы, связанные с дисквалификациями. В подобных условиях глубина состава приобретает особое значение.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают предпочтение чешской национальной команде. В то же время ЮАР остается крепким орешком и африканцам по силам как следует помотать нервишки фавориту.

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Чехии 1.77 1.75 Ничья 3.80 3.80 Победа сборной ЮАР 4.70 4.60 Двойной шанс: Чехия не проиграет 1.20 1.20 Двойной шанс: ЮАР не проиграет 2.07 2.10 Тотал меньше 2.5 1.77 1.77 Тотал больше 2.5 2.05 2.07 Фора сборной Чехии (-1) 2.36 2.45 Фора сборной ЮАР (0) 3.50 3.20

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Сборные Чехии и ЮАР крайне редко пересекаются на международной арене. Их единственная официальная встреча состоялась на Кубке конфедераций-1997 и завершилась ничьей – 2:2.

Чехия делает ставку на физическую мощь и стандарты и комфортнее чувствует себя в позиционном нападении. ЮАР, в свою очередь, предпочитает быстрый переход из обороны в атаку и смотрится опаснее, когда появляются свободные зоны.

Кратко о главных рынках

Исход матча

На бумаге преимущество остается за европейской сборной: более высокий уровень организации, опасные стандарты и наличие проверенных исполнителей в атаке делают Чехию фаворитом. Однако давление турнирной ситуации может превратить этот матч в жесткую и нервную борьбу, где исход решит один эпизод.

Тоталы

Обе команды понимают значение результата. Никто не захочет раскрываться с первых минут, поскольку поражение практически лишает шансов на выход из группы. Чехия не относится к числу сверхрезультативных сборных, да и ЮАР не несется вперед с шашкой наголо. Достойная опция – тотал меньше 2,5/3 голов.

Форы

Если европейцы сумеют реализовать свое преимущество в опыте и структуре игры, победа может оказаться минимальной. ЮАР обладает достаточной скоростью и атлетизмом, чтобы оставаться в игре до финального свистка.

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