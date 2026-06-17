После первого тура именно этот матч приобрел для обеих сборных статус практически решающего. Чехия и ЮАР начали чемпионат мира с поражений и теперь понимают: еще одна потеря очков может поставить крест на шансах выйти в плей-офф. В группе A лидируют Мексика и Южная Корея, одержавшие победы на старте. Поэтому встреча в Атланте (18 июня, 19:00 по московскому времени) превращается в своего рода битву за выживание на мундиале.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».
Форма команд
Чехия
Чехи оставили неоднозначное впечатление после матча с Южной Кореей. Команда Ивана Гашека действовала организованно и даже открыла счет, но в конечном итоге не смогла разжиться одним зачетным баллом.
Тем не менее у европейцев есть основания для сдержанного оптимизма. Чехия по-прежнему опасна при стандартных положениях, а опытные исполнители во главе с Патриком Шиком способны реализовать даже немногочисленные моменты.
ЮАР
Южноафриканцы также начали турнир с поражения, уступив хозяйке группы – Мексике (0:2). Однако итоговый счет не в полной мере отражает происходившее на зеленом газоне.
Команда Уго Броса долгое время сохраняла интригу, но сама поставила себя в сложнейшее положение из-за проблем с дисциплиной. По ходу матча сборная ЮАР получила два удаления и завершала встречу вдевятером.
Теперь тренерскому штабу предстоит не только восстановить психологическое состояние футболистов, но и решить кадровые вопросы, связанные с дисквалификациями. В подобных условиях глубина состава приобретает особое значение.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» отдают предпочтение чешской национальной команде. В то же время ЮАР остается крепким орешком и африканцам по силам как следует помотать нервишки фавориту.
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Чехии
|
1.77
|
1.75
|
Ничья
|
3.80
|
3.80
|
Победа сборной ЮАР
|
4.70
|
4.60
|
Двойной шанс: Чехия не проиграет
|
1.20
|
1.20
|
Двойной шанс: ЮАР не проиграет
|
2.07
|
2.10
|
Тотал меньше 2.5
|
1.77
|
1.77
|
Тотал больше 2.5
|
2.05
|
2.07
|
Фора сборной Чехии (-1)
|
2.36
|
2.45
|
Фора сборной ЮАР (0)
|
3.50
|
3.20
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
Сборные Чехии и ЮАР крайне редко пересекаются на международной арене. Их единственная официальная встреча состоялась на Кубке конфедераций-1997 и завершилась ничьей – 2:2.
Чехия делает ставку на физическую мощь и стандарты и комфортнее чувствует себя в позиционном нападении. ЮАР, в свою очередь, предпочитает быстрый переход из обороны в атаку и смотрится опаснее, когда появляются свободные зоны.
Кратко о главных рынках
Исход матча
На бумаге преимущество остается за европейской сборной: более высокий уровень организации, опасные стандарты и наличие проверенных исполнителей в атаке делают Чехию фаворитом. Однако давление турнирной ситуации может превратить этот матч в жесткую и нервную борьбу, где исход решит один эпизод.
Тоталы
Обе команды понимают значение результата. Никто не захочет раскрываться с первых минут, поскольку поражение практически лишает шансов на выход из группы. Чехия не относится к числу сверхрезультативных сборных, да и ЮАР не несется вперед с шашкой наголо. Достойная опция – тотал меньше 2,5/3 голов.
Форы
Если европейцы сумеют реализовать свое преимущество в опыте и структуре игры, победа может оказаться минимальной. ЮАР обладает достаточной скоростью и атлетизмом, чтобы оставаться в игре до финального свистка.
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