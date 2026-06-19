Радимов отреагировал на женщину-судью в матче ЧМ-2026

Владислав Радимов прокомментировал решение ФИФА назначить Тори Пенсо главным судьей матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1).

39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром на мужских чемпионатах мира.

Первой была француженка Стефани Фраппар в 2022 году.

«Я считаю, что на мужском чемпионате мира должны судить только мужчины. Не потому, что я против женщин, а потому что для многих мужчин‑судей, которые заслуживают, это верхушка вообще всей судейской карьеры.

И они из‑за этого не попадают, там же количество судей ограничено. Не потому, что судья (Пенсо) плохая», – сказал Радимов.