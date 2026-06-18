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ЧМ-2026. Чехия упустила победу над ЮАР – 1:1

Вчера, 20:59
13

Чехия не смогла обыграть ЮАР во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Европейская сборная вышла вперед на шестой минуте благодаря голу Михала Садилека.

Африканцы отыгрались на 83-й минуте – Тебохо Мокоена реализовал пенальти.

Встреча проходила на «Мерседес-Бенц Арене» в Атланте.

В активе Чехии и ЮАР по одному очку после двух туров ЧМ в группе с Мексикой и Южной Кореей.

Чемпионат мира. Группа A. 2 тур
Чехия - ЮАР - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Садилек, 6; 1:1 - Т. Мокоена, 83 (с пенальти).
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира ЮАР Чехия
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1781805696
Это какими надо быть дЭбилами чтобы сушить игру с 60й минуты, ЮАР 5 баллов
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Красногорск_Фан
1781805775
По ходу все кто забил на первых минутах и успокоился пожинают ничью. Но Юар приятно удивили, думал туристы. А на последних минутах вполне на равных игравли
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Император Бомжей
1781805819
Мда, матч полнейшая шляпа.. Можно было и не смотреть!
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Айболид
1781805931
Европейы продолжают по граблям ходить .
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...уефан
1781805955
...неплохой результат...
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ScarlettOgusania
1781805981
играли две самые отстойные команды группы А, вылетят обе, не жалко никого...🤬 после таких игр хочется им пожелать больше не попадать на Чемпионаты мира по футболу...🤬
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Чугунный скороход
1781806755
Играли два автобуса..
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zigbert
1781806900
После забитого года чехи постепенно упустили нить игры. Закономерный результат. ЮАР молодцы.
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Anton1969
1781812592
Смотрел этот матч. Думал, что чехи после первого гола, просто порвут ЮАР! Но, что было дальше, это выше моего понимания! Это просто полный звиздец!!! Даже наша сборная, сыграла бы лучше!!! Жаль, что ЮАР не выиграла!!!
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Давид59
1781815059
Лично мне эта игра запомнилась женской бригадой арбитров. В том плане, что все офсайды (кроме явных) были зафиксированы неправильно. Показывают же повторы. А так обе команды совершенно явно не уровня ЧМ, столько брака с обеих сторон.
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