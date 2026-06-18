ЧМ-2026. Чехия упустила победу над ЮАР – 1:1

Чехия не смогла обыграть ЮАР во втором туре группового этапа ЧМ-2026.
Европейская сборная вышла вперед на шестой минуте благодаря голу Михала Садилека.
Африканцы отыгрались на 83-й минуте – Тебохо Мокоена реализовал пенальти.
Встреча проходила на «Мерседес-Бенц Арене» в Атланте.
В активе Чехии и ЮАР по одному очку после двух туров ЧМ в группе с Мексикой и Южной Кореей.
Чемпионат мира. Группа A. 2 тур
Чехия - ЮАР - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Садилек, 6; 1:1 - Т. Мокоена, 83 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»