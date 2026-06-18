ЧМ-2026. Чехия упустила победу над ЮАР – 1:1

Чехия не смогла обыграть ЮАР во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Европейская сборная вышла вперед на шестой минуте благодаря голу Михала Садилека.

Африканцы отыгрались на 83-й минуте – Тебохо Мокоена реализовал пенальти.

Встреча проходила на «Мерседес-Бенц Арене» в Атланте.

В активе Чехии и ЮАР по одному очку после двух туров ЧМ в группе с Мексикой и Южной Кореей.