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Смотреть прямую трансляцию Чехия против ЮАР, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – ЮАР