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  • Чехия – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

Чехия – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

18 июня, 17:50
Чехия
18.06.2026, четверг, 19:00
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
ЮАР
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
(К) ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукас Черв
ЦП
18
Михал Садилек
ЦП
24
Александр Сойка
ЦП
10
Патрик Шик
ЦФ
9
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К) ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
21
Име Окон
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
5
Таленте Мбата
ЦП
4
Тебохо Мокоена
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
23
Джейден Адамс
АП
12
Тапело Масеко
ЛВ
15
Икраам Рейнерс
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
23
Лукаш Хорничек
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
25
Хуго Сочурек
ЦП
15
Павел Шулц
АП
26
Денис Висински
АП
17
Лукаш Провод
ЛВ
19
Томаш Хоры
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
ЮАР
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
17
Эвиденс Макгопа
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
3-1-4-2
1
Коварж
3
Голеш
4
Гранац
5
Цоуфал
7
Крейчи
8
Дарида
18
Садилек
24
Сойка
12
Черв
9
Гложек
10
Шик
4-2-3-1
1
Уильямс
20
Мудау
21
Окон
14
Мбокази
6
Модиба
5
Мбата
4
Мокоена
7
Апполлис
23
Адамс
12
Масеко
15
Рейнерс
24
Сойка
20
Зелены
20
Зелены
24
Сойка
12
Черв
2
Зима
2
Зима
12
Черв
18
Садилек
22
Соучек
22
Соучек
18
Садилек
8
Дарида
15
Шулц
15
Шулц
8
Дарида
9
Гложек
17
Провод
17
Провод
9
Гложек
12
Масеко
25
Себелебеле
25
Себелебеле
12
Масеко
23
Адамс
10
Мофокенг
10
Мофокенг
23
Адамс
15
Рейнерс
17
Макгопа
17
Макгопа
15
Рейнерс
Остались в запасе
Чехия
ЮАР
16
Индржих Станек
ВР
23
Лукаш Хорничек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
25
Хуго Сочурек
ЦП
26
Денис Висински
АП
19
Томаш Хоры
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
23
Лукаш Хорничек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
25
Хуго Сочурек
ЦП
26
Денис Висински
АП
19
Томаш Хоры
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Остались в запасе
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Чехия - ЮАР
1
2
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
10
Офсайды
2
3
Количество передач
341
563
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
90
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.38
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47

Смотреть прямую трансляцию Чехия против ЮАР, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – ЮАР

Чехия – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира ЮАР Чехия
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