Составы команд
Чехия
Чехия
3-1-4-2
1
Коварж
3
Голеш
4
Гранац
5
Цоуфал
7
Крейчи
8
Дарида
18
Садилек
24
Сойка
12
Черв
9
Гложек
10
Шик
4-2-3-1
1
Уильямс
20
Мудау
21
Окон
14
Мбокази
6
Модиба
5
Мбата
4
Мокоена
7
Апполлис
23
Адамс
12
Масеко
15
Рейнерс
24
Сойка
20
Зелены
20
Зелены
24
Сойка
12
Черв
2
Зима
2
Зима
12
Черв
18
Садилек
22
Соучек
22
Соучек
18
Садилек
8
Дарида
15
Шулц
15
Шулц
8
Дарида
9
Гложек
17
Провод
17
Провод
9
Гложек
12
Масеко
25
Себелебеле
25
Себелебеле
12
Масеко
23
Адамс
10
Мофокенг
10
Мофокенг
23
Адамс
15
Рейнерс
17
Макгопа
17
Макгопа
15
Рейнерс
Остались в запасе
Чехия
ЮАР
16
Индржих Станек
ВР
23
Лукаш Хорничек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
25
Хуго Сочурек
ЦП
26
Денис Висински
АП
19
Томаш Хоры
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
23
Лукаш Хорничек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
25
Хуго Сочурек
ЦП
26
Денис Висински
АП
19
Томаш Хоры
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Остались в запасе
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Чехия - ЮАР
1
2
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
10
Офсайды
2
3
Количество передач
341
563
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
90
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.38
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47
Смотреть прямую трансляцию Чехия против ЮАР, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – ЮАР
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»