Реакция Черданцева на женщину-судью в матче ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал решение ФИФА назначить Тори Пенсо главным судьей встречи второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР.

39-летняя американка стала второй женщиной-арбитром на мужских чемпионатах мира.

Первой была француженка Стефани Фраппар в 2022 году.

«По-моему это наивное представление о том, что женщины-судьи заставят футболистов вести себя более прилично.

Пока это выглядит диковинкой, конечно, они будут следить за своим языком, но, когда женское судейство станет обычным повсеместным делом, футболисты так же привычно будут посылать их «на» и «в».

А они будут точно так же отвечать», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.