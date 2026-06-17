Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Чехии и ЮАР пройдет 18 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Чехи подходят к игре с впечатляющей атакующей статистикой – 10 голов в пяти последних матчах и голевая серия из восьми встреч, однако оборона регулярно пропускает в пяти последних играх. ЮАР, напротив, демонстрирует крайне низкую результативность – всего три гола в пяти последних матчах, но при этом пропускает в среднем один гол за игру. Сможет ли африканская команда дать бой европейскому сопернику, или Чехия возьмет свое за счет атакующей мощи?

Кто победит в матче

Сборная Чехии демонстрирует стабильную результативность: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда не проигрывает в шести из восьми последних встреч, забивает в восьми матчах подряд, но пропускает в пяти последних. В активе чехов победы над Гватемалой (3:1) и Косово (2:1), ничьи с Данией (2:2) и Ирландией (2:2), а также поражение от Южной Кореи (1:2) в последнем матче чемпионата мира. Атака выглядит достаточно острой, но оборона регулярно допускает ошибки, что создает риск даже против слабой в атаке ЮАР.

ЮАР подходит к игре с серьезными проблемами в атаке: всего три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда уступила Мексике (0:2) в последнем матче чемпионата мира, обыграла Ямайку (1:0), сыграла вничью с Никарагуа (0:0) и дважды встречалась с Панамой (1:2 и 1:1). Оборона южноафриканцев выглядит достаточно надежной, но атака не создает достаточного количества моментов, чтобы рассчитывать на победу над таким соперником.

Итоговый вывод: Чехия превосходит соперника в атакующей мощи и опыте игр на крупных турнирах, тогда как ЮАР, несмотря на надежную оборону, не показывает достаточной эффективности в атаке. Учитывая разницу в классе и голевую серию чехов, победа европейской сборной выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Чехии.

Форма и история личных встреч

Чехия забивает в восьми матчах подряд и демонстрирует стабильную результативность, тогда как ЮАР забивает всего 0,6 гола в среднем за последние пять игр и испытывает серьезные проблемы в атаке. В очных встречах команды обменивались результатами, однако текущая форма чехов, которые забивают в восьми матчах подряд, дает им явное преимущество перед южноафриканцами. Учитывая разницу в классе и атакующую беспомощность ЮАР, победа Чехии выглядит закономерной.

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Чемпионат мира, 2 тур Чехия 1 : 1 ЮАР



Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Чехия 1 Матей Коварж ВР 4 Робин Гранац ЦЗ 3 Томаш Голеш ПЗ 5 Владимир Цоуфал ПЗ 7 Ладислав Крейчи (К) ОП 8 Владимир Дарида ЦП 12 Лукас Черв ЦП 18 Михал Садилек ЦП 24 Александр Сойка ЦП 10 Патрик Шик ЦФ 9 Адам Гложек ЦФ Главный тренер Мирослав Кубик ЮАР 1 Ронвен Уильямс (К) ВР 6 Обри Модиба ЛЗ 21 Име Окон ЦЗ 14 Мбекезели Мбокази ЦЗ 20 Хулисо Мудау ПЗ 5 Таленте Мбата ЦП 4 Тебохо Мокоена ЦП 7 Освин Апполлис АП 23 Джейден Адамс АП 12 Тапело Масеко ЛВ 15 Икраам Рейнерс ЦФ Главный тренер Уго Броос Чехия 16 Индржих Станек ВР 23 Лукаш Хорничек ВР 20 Ярослав Зелены ЦЗ 6 Степан Шалоупек ЦЗ 2 Давид Зима ЦЗ 21 Давид Дудера ПЗ 22 Томаш Соучек ОП 25 Хуго Сочурек ЦП 15 Павел Шулц АП 26 Денис Висински АП 17 Лукаш Провод ЛВ 19 Томаш Хоры ЦФ 11 Ян Кухта ЦФ 13 Моймир Хытил ЦФ ЮАР 16 Сифо Чейн ВР 22 Рикардо Госс ВР 26 Брэдли Кросс ЛЗ 18 Самукело Кабини ЛАЗ 3 Хулумани Ндамане ЦЗ 19 Нкосинати Сибиси ЦЗ 24 Олвету Маханья ЦЗ 25 Камогело Себелебеле ПЗ 2 Табанг Матулуди ПЗ 10 Релебохиле Мофокенг ЛФ 8 Тшепанг Мореми ЛФ 17 Эвиденс Макгопа ЦФ 9 Лайл Фостер ЦФ 3-1-4-2 1 Коварж 3 Голеш 4 Гранац 5 Цоуфал 7 Крейчи 8 Дарида 18 Садилек 24 Сойка 12 Черв 9 Гложек 10 Шик 4-2-3-1 1 Уильямс 20 Мудау 21 Окон 14 Мбокази 6 Модиба 5 Мбата 4 Мокоена 7 Апполлис 23 Адамс 12 Масеко 15 Рейнерс 24 Сойка 20 Зелены 20 Зелены 24 Сойка 12 Черв 2 Зима 2 Зима 12 Черв 18 Садилек 22 Соучек 22 Соучек 18 Садилек 8 Дарида 15 Шулц 15 Шулц 8 Дарида 9 Гложек 17 Провод 17 Провод 9 Гложек 12 Масеко 25 Себелебеле 25 Себелебеле 12 Масеко 23 Адамс 10 Мофокенг 10 Мофокенг 23 Адамс 15 Рейнерс 17 Макгопа 17 Макгопа 15 Рейнерс Остались в запасе Чехия ЮАР 16 Индржих Станек ВР 23 Лукаш Хорничек ВР 6 Степан Шалоупек ЦЗ 21 Давид Дудера ПЗ 25 Хуго Сочурек ЦП 26 Денис Висински АП 19 Томаш Хоры ЦФ 11 Ян Кухта ЦФ 13 Моймир Хытил ЦФ Главный тренер Мирослав Кубик 16 Сифо Чейн ВР 22 Рикардо Госс ВР 26 Брэдли Кросс ЛЗ 18 Самукело Кабини ЛАЗ 3 Хулумани Ндамане ЦЗ 19 Нкосинати Сибиси ЦЗ 24 Олвету Маханья ЦЗ 2 Табанг Матулуди ПЗ 8 Тшепанг Мореми ЛФ 9 Лайл Фостер ЦФ Главный тренер Уго Броос Остались в запасе 16 Индржих Станек ВР 23 Лукаш Хорничек ВР 6 Степан Шалоупек ЦЗ 21 Давид Дудера ПЗ 25 Хуго Сочурек ЦП 26 Денис Висински АП 19 Томаш Хоры ЦФ 11 Ян Кухта ЦФ 13 Моймир Хытил ЦФ Остались в запасе 16 Сифо Чейн ВР 22 Рикардо Госс ВР 26 Брэдли Кросс ЛЗ 18 Самукело Кабини ЛАЗ 3 Хулумани Ндамане ЦЗ 19 Нкосинати Сибиси ЦЗ 24 Олвету Маханья ЦЗ 2 Табанг Матулуди ПЗ 8 Тшепанг Мореми ЛФ 9 Лайл Фостер ЦФ Главный тренер Мирослав Кубик Главный тренер Уго Броос

Прогноз на победителя

Чехия забивает в восьми матчах подряд и имеет мощную атаку (2,0 гола в среднем), тогда как ЮАР забивает всего 0,6 гола за игру и испытывает серьезные проблемы в созидании. Учитывая разницу в классе и атакующий потенциал чехов, победа европейской сборной выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Чехии с коэффициентом 1,77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Чехии и ЮАР состоится 18 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».