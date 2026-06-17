Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Чехии и ЮАР пройдет 18 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Чехи подходят к игре с впечатляющей атакующей статистикой – 10 голов в пяти последних матчах и голевая серия из восьми встреч, однако оборона регулярно пропускает в пяти последних играх. ЮАР, напротив, демонстрирует крайне низкую результативность – всего три гола в пяти последних матчах, но при этом пропускает в среднем один гол за игру. Сможет ли африканская команда дать бой европейскому сопернику, или Чехия возьмет свое за счет атакующей мощи?
Кто победит в матче
Сборная Чехии демонстрирует стабильную результативность: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда не проигрывает в шести из восьми последних встреч, забивает в восьми матчах подряд, но пропускает в пяти последних. В активе чехов победы над Гватемалой (3:1) и Косово (2:1), ничьи с Данией (2:2) и Ирландией (2:2), а также поражение от Южной Кореи (1:2) в последнем матче чемпионата мира. Атака выглядит достаточно острой, но оборона регулярно допускает ошибки, что создает риск даже против слабой в атаке ЮАР.
ЮАР подходит к игре с серьезными проблемами в атаке: всего три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда уступила Мексике (0:2) в последнем матче чемпионата мира, обыграла Ямайку (1:0), сыграла вничью с Никарагуа (0:0) и дважды встречалась с Панамой (1:2 и 1:1). Оборона южноафриканцев выглядит достаточно надежной, но атака не создает достаточного количества моментов, чтобы рассчитывать на победу над таким соперником.
Итоговый вывод: Чехия превосходит соперника в атакующей мощи и опыте игр на крупных турнирах, тогда как ЮАР, несмотря на надежную оборону, не показывает достаточной эффективности в атаке. Учитывая разницу в классе и голевую серию чехов, победа европейской сборной выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Чехии.
Форма и история личных встреч
Чехия забивает в восьми матчах подряд и демонстрирует стабильную результативность, тогда как ЮАР забивает всего 0,6 гола в среднем за последние пять игр и испытывает серьезные проблемы в атаке. В очных встречах команды обменивались результатами, однако текущая форма чехов, которые забивают в восьми матчах подряд, дает им явное преимущество перед южноафриканцами. Учитывая разницу в классе и атакующую беспомощность ЮАР, победа Чехии выглядит закономерной.
Прогноз на победителя
Чехия забивает в восьми матчах подряд и имеет мощную атаку (2,0 гола в среднем), тогда как ЮАР забивает всего 0,6 гола за игру и испытывает серьезные проблемы в созидании. Учитывая разницу в классе и атакующий потенциал чехов, победа европейской сборной выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Чехии с коэффициентом 1,77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч первого тура группового этапа между сборными Чехии и ЮАР состоится 18 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».