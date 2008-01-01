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    Сборная Чехии по футболу - Таблица

    Сайт http://www.fotbal.cz/e/nat/AM/index.asp
    Тренер Ярослав Шилхави
    Турниры:
    Группа A2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Испания 6 3 2 1 8:5 +3 11
    2. Португалия 6 3 1 2 11:3 +8 10
    3. Швейцария 6 3 0 3 6:9 -3 9
    4. Чехия 6 1 1 4 5:13 -8 4
    Группа A2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Португалия 3 2 0 1 6:1 +5 6
    2. Швейцария 3 2 0 1 3:2 +1 6
    3. Испания 3 1 1 1 4:3 +1 4
    4. Чехия 3 1 1 1 4:7 -3 4
    Группа A2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Испания 3 2 1 0 4:2 +2 7
    2. Португалия 3 1 1 1 5:2 +3 4
    3. Швейцария 3 1 0 2 3:7 -4 3
    4. Чехия 3 0 0 3 1:6 -5 0
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