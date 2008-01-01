Турниры:
|Группа A2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Испания
|6
|3
|2
|1
|8:5
|+3
|11
|2.
|Португалия
|6
|3
|1
|2
|11:3
|+8
|10
|3.
|Швейцария
|6
|3
|0
|3
|6:9
|-3
|9
|4.
|Чехия
|6
|1
|1
|4
|5:13
|-8
|4
|Группа A2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Португалия
|3
|2
|0
|1
|6:1
|+5
|6
|2.
|Швейцария
|3
|2
|0
|1
|3:2
|+1
|6
|3.
|Испания
|3
|1
|1
|1
|4:3
|+1
|4
|4.
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|4:7
|-3
|4
|Группа A2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Испания
|3
|2
|1
|0
|4:2
|+2
|7
|2.
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|5:2
|+3
|4
|3.
|Швейцария
|3
|1
|0
|2
|3:7
|-4
|3
|4.
|Чехия
|3
|0
|0
|3
|1:6
|-5
|0