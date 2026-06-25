Составы команд
Чехия
Чехия
Мексика
4-1-2-2-1
1
Коварж
21
Дудера
3
Голеш
4
Гранац
5
Цоуфал
7
Крейчи
8
Садилек
12
Черв
8
Висински
7
Шулц
10
Гложек
3-2-1-2-2
1
Ранхель
2
Санчес
3
Монтес
15
Рейес
4
Альварес
20
Чавес
7
Ромо
25
Альварадо
10
Мора
16
Киньонес
9
Мартинес
3
Голеш
22
Соучек
22
Соучек
3
Голеш
Соучек
2
Сойка
2
Сойка
Соучек
8
Висински
17
Провод
17
Провод
8
Висински
10
Гложек
10
Шик
10
Шик
10
Гложек
12
Черв
19
Хоры
19
Хоры
12
Черв
1
Ранхель
13
Очоа
13
Очоа
1
Ранхель
20
Чавес
23
Гальярдо
23
Гальярдо
20
Чавес
7
Ромо
18
Варгас
18
Варгас
7
Ромо
10
Мора
8
Фидальго
8
Фидальго
10
Мора
9
Мартинес
11
Хименес
11
Хименес
9
Мартинес
Остались в запасе
Чехия
Мексика
16
Индржих Станек
ВР
16
Лукаш Хорничек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
15
Хуго Сочурек
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
28
Карлос Асеведо
ВР
5
Йохан Васкес
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
6
Эрик Лира
ОП
24
Брайан Гутьеррес
АП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
16
Лукаш Хорничек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
15
Хуго Сочурек
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Остались в запасе
28
Карлос Асеведо
ВР
5
Йохан Васкес
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
6
Эрик Лира
ОП
24
Брайан Гутьеррес
АП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Чехия - Мексика
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
13
Офсайды
1
0
Количество передач
398
386
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.53
1.74
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13
Смотреть прямую трансляцию Чехия против Мексики, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Мексика
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»