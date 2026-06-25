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  • Чехия – Мексика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

Чехия – Мексика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

25 июня, 02:50
Чехия
25.06.2026, четверг, 04:00
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
0 : 3
Завершен
Мексика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
(К) ОП
8
Михал Садилек
ЦП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
8
Денис Висински
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Мексика
1
Рауль Ранхель
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
4
Эдсон Альварес
(К) ОП
7
Луис Ромо
ЦП
10
Хильберто Мора
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
9
Гильермо Мартинес
ЦФ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
16
Лукаш Хорничек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
22
Томаш Соучек
ОП
2
Александр Сойка
ЦП
15
Хуго Сочурек
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Мексика
28
Карлос Асеведо
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
6
Эрик Лира
ОП
18
Обед Варгас
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
24
Брайан Гутьеррес
АП
21
Сезар Уэрта
ЛФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Коварж
21
Дудера
3
Голеш
4
Гранац
5
Цоуфал
7
Крейчи
8
Садилек
12
Черв
8
Висински
7
Шулц
10
Гложек
3-2-1-2-2
1
Ранхель
2
Санчес
3
Монтес
15
Рейес
4
Альварес
20
Чавес
7
Ромо
25
Альварадо
10
Мора
16
Киньонес
9
Мартинес
3
Голеш
22
Соучек
22
Соучек
3
Голеш
Соучек
2
Сойка
2
Сойка
Соучек
8
Висински
17
Провод
17
Провод
8
Висински
10
Гложек
10
Шик
10
Шик
10
Гложек
12
Черв
19
Хоры
19
Хоры
12
Черв
1
Ранхель
13
Очоа
13
Очоа
1
Ранхель
20
Чавес
23
Гальярдо
23
Гальярдо
20
Чавес
7
Ромо
18
Варгас
18
Варгас
7
Ромо
10
Мора
8
Фидальго
8
Фидальго
10
Мора
9
Мартинес
11
Хименес
11
Хименес
9
Мартинес
Остались в запасе
Чехия
Мексика
16
Индржих Станек
ВР
16
Лукаш Хорничек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
15
Хуго Сочурек
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
28
Карлос Асеведо
ВР
5
Йохан Васкес
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
6
Эрик Лира
ОП
24
Брайан Гутьеррес
АП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
16
Лукаш Хорничек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
15
Хуго Сочурек
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Остались в запасе
28
Карлос Асеведо
ВР
5
Йохан Васкес
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
6
Эрик Лира
ОП
24
Брайан Гутьеррес
АП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Чехия - Мексика
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
13
Офсайды
1
0
Количество передач
398
386
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.53
1.74
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13

Смотреть прямую трансляцию Чехия против Мексики, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Мексика

Чехия – Мексика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Мексика Чехия
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