21 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Неман» и «Динамо Минск».
«Неман»
Гродненский клуб занимает третье место в турнирной таблице (20 очков после 11 туров). Команда стабильно забивает в трeх последних матчах, но пропускает в шести последних. В атаке «Неман» действует эффективно – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.40 в среднем (семь голов). В прошлом туре была одержана выездная победа над «Динамо Брест» (3:1). Лучший бомбардир Дан Спэтару забил три мяча. Хозяева имеют положительную историю встреч с «Динамо Минск», но уступают гостям в классе.
«Динамо Минск»
Минское «Динамо» уверенно лидирует в турнирной таблице с 26 очками после 11 туров. Команда находится в отличной форме: три победы подряд, забивает в трeх последних матчах. Атака минчан действует результативно – в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Оборона выглядит образцово – всего 0.40 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была одержана победа над «Гомелем» (2:1). Гости являются абсолютными фаворитами.
Факты о командах
«Неман»
- 3-е место, 20 очков, лучший бомбардир: Дан Спэтару (3)
- За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено
- Забивают в 3 последних матчах
- Пропускают в 6 последних матчах
«Динамо Минск»
- 1-е место, 26 очков, лучший бомбардир: Артем Соколовский (4)
- За 5 матчей: 1.80 забито, 0.40 пропущено
- 3 победы подряд
- Забивают в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Неман» – «Динамо Минск»
«Динамо Минск» подходит к матчу в отличной форме с мощной атакой и надeжной обороной. «Неман» умеет забивать, но его защита регулярно пропускает. Гости обязаны побеждать. Учитывая атакующий потенциал «Динамо» и слабую оборону хозяев, ставка на победу гостей с форой выглядит обоснованной. Гол от хозяев возможен, но вряд ли он спасeт их от поражения.
Рекомендованные ставки
- Победа «Динамо Минск» – коэффициент 2.55
- Тотал голов меньше 2.5