21 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Неман» и «Динамо Минск».

«Неман»

Гродненский клуб занимает третье место в турнирной таблице (20 очков после 11 туров). Команда стабильно забивает в трeх последних матчах, но пропускает в шести последних. В атаке «Неман» действует эффективно – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.40 в среднем (семь голов). В прошлом туре была одержана выездная победа над «Динамо Брест» (3:1). Лучший бомбардир Дан Спэтару забил три мяча. Хозяева имеют положительную историю встреч с «Динамо Минск», но уступают гостям в классе.

«Динамо Минск»

Минское «Динамо» уверенно лидирует в турнирной таблице с 26 очками после 11 туров. Команда находится в отличной форме: три победы подряд, забивает в трeх последних матчах. Атака минчан действует результативно – в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Оборона выглядит образцово – всего 0.40 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была одержана победа над «Гомелем» (2:1). Гости являются абсолютными фаворитами.

Факты о командах

«Неман»

3-е место, 20 очков, лучший бомбардир: Дан Спэтару (3)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Пропускают в 6 последних матчах

«Динамо Минск»

1-е место, 26 очков, лучший бомбардир: Артем Соколовский (4)

За 5 матчей: 1.80 забито, 0.40 пропущено

3 победы подряд

Забивают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Неман» – «Динамо Минск»

«Динамо Минск» подходит к матчу в отличной форме с мощной атакой и надeжной обороной. «Неман» умеет забивать, но его защита регулярно пропускает. Гости обязаны побеждать. Учитывая атакующий потенциал «Динамо» и слабую оборону хозяев, ставка на победу гостей с форой выглядит обоснованной. Гол от хозяев возможен, но вряд ли он спасeт их от поражения.

Рекомендованные ставки