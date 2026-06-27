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«Днепр Могилев» – «Неман»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026

27 июня 2026 10:40
Днепр - Неман
28 июн. 2026, воскресенье 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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2.15
Победа «Немана» с форой (-1)
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Матч 13 тура Высшей лиги между «Днепр Могилев» и «Неман» пройдет 28 июня 2026 года в Могилеве на стадионе «Спартак». Хозяева переживают затяжной кризис: они не могут выиграть в девяти последних матчах чемпионата и занимают предпоследнее место с восемью очками. «Неман», напротив, расположился на шестой строчке с 20 очками и стабильно забивает в четырех последних встречах. Сможет ли «Днепр Могилев» прервать свою ужасную серию и навязать борьбу фавориту, или «Неман» продолжит победное шествие и закрепится в верхней части таблицы?

Кто победит в матче

«Днепр Могилев» демонстрирует катастрофические результаты: всего два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) при восьми пропущенных (1,6). Команда не может выиграть девять матчей подряд и пропускает в шести последних. Лучший бомбардир Кирилл Кириленко забил четыре гола в 11 матчах, но этих цифр недостаточно, чтобы компенсировать слабость обороны и атаки. В домашних стенах «Днепр Могилев» также не показывает убедительной игры, и против такого организованного соперника, как «Неман», могилевчанам будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

«Неман» подходит к игре с более сбалансированными показателями: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в четырех последних матчах чемпионата, но при этом пропускает в семи последних, что говорит о проблемах в обороне. Лучший бомбардир Дан Спэтару оформил четыре гола в 12 матчах, и его результативность остается важным козырем гродненцев. «Неман» уверенно играет против аутсайдеров и в очных встречах с «Днепром Могилевом» имеет преимущество – три победы в последних четырех матчах, что дает гостям психологическое преимущество.

Итоговый вывод: «Неман» превосходит «Днепр Могилев» по классу и турнирному положению, а хозяева не могут победить уже девять матчей и редко забивают. Учитывая разницу в форме и историю личных встреч, победа «Немана» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Немана».

Форма и история личных встреч

«Днепр Могилев» не может выиграть в девяти последних матчах и забивает в среднем менее гола за игру, тогда как «Неман» стабильно забивает в четырех последних матчах и имеет преимущество в очных встречах – три победы в четырех последних играх. Учитывая текущую форму и уверенность гостей, «Неман» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
18% (4)
41% (9)
41% (9)
19
Забитых мячей
32
0.86
В среднем за матч
1.45
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Неман
3 : 1
25.08.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
2 : 0
20.10.2022
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Днепр
1 : 3
18.06.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Днепр
0 : 0
17.08.2018
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
0 : 0
14.04.2018
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Неман
2 : 0
11.09.2017
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Днепр
0 : 3
07.05.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Днепр
1 : 1
26.10.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Неман
1 : 1
14.09.2014
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Неман
4 : 1
28.06.2014
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр
2 : 3
19.04.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Днепр
3 : 1
14.07.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
1 : 1
27.04.2013
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Неман
1 : 1
28.08.2011
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Неман
1 : 1
02.07.2011
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Днепр
1 : 1
19.04.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Днепр
1 : 0
26.09.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Неман
1 : 2
09.06.2010
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
10.04.2010
Неман
Чемпионат Белоруссии, 15 тур
Днепр
1 : 2
16.08.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 2 тур
Неман
0 : 1
13.04.2009
Днепр
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Прогноз на победителя

«Неман» имеет преимущество в классе и стабильно обыгрывает «Днепр Могилев» в последних очных встречах, тогда как хозяева переживают затяжной кризис и редко забивают. Учитывая разницу в форме и турнирное положение, победа «Немана» с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Немана» с форой (-1) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 13 тура Высшей лиги между «Днепр Могилев» и «Неман» состоится 28 июня 2026 года в Могилеве на стадионе «Спартак» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Днепр Могилев» – «Неман»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026

2.15
Победа «Немана» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Неман Днепр
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27.06.2026
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28.06.2026
00:00
1.75
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Хорватия - Гана
Победа Хорватии
28.06.2026
02:30
1.95
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Колумбия - Португалия
Победа Португалии
28.06.2026
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