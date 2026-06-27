Матч 13 тура Высшей лиги между «Днепр Могилев» и «Неман» пройдет 28 июня 2026 года в Могилеве на стадионе «Спартак». Хозяева переживают затяжной кризис: они не могут выиграть в девяти последних матчах чемпионата и занимают предпоследнее место с восемью очками. «Неман», напротив, расположился на шестой строчке с 20 очками и стабильно забивает в четырех последних встречах. Сможет ли «Днепр Могилев» прервать свою ужасную серию и навязать борьбу фавориту, или «Неман» продолжит победное шествие и закрепится в верхней части таблицы?

Кто победит в матче

«Днепр Могилев» демонстрирует катастрофические результаты: всего два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) при восьми пропущенных (1,6). Команда не может выиграть девять матчей подряд и пропускает в шести последних. Лучший бомбардир Кирилл Кириленко забил четыре гола в 11 матчах, но этих цифр недостаточно, чтобы компенсировать слабость обороны и атаки. В домашних стенах «Днепр Могилев» также не показывает убедительной игры, и против такого организованного соперника, как «Неман», могилевчанам будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

«Неман» подходит к игре с более сбалансированными показателями: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в четырех последних матчах чемпионата, но при этом пропускает в семи последних, что говорит о проблемах в обороне. Лучший бомбардир Дан Спэтару оформил четыре гола в 12 матчах, и его результативность остается важным козырем гродненцев. «Неман» уверенно играет против аутсайдеров и в очных встречах с «Днепром Могилевом» имеет преимущество – три победы в последних четырех матчах, что дает гостям психологическое преимущество.

Итоговый вывод: «Неман» превосходит «Днепр Могилев» по классу и турнирному положению, а хозяева не могут победить уже девять матчей и редко забивают. Учитывая разницу в форме и историю личных встреч, победа «Немана» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Немана».

Форма и история личных встреч

«Днепр Могилев» не может выиграть в девяти последних матчах и забивает в среднем менее гола за игру, тогда как «Неман» стабильно забивает в четырех последних матчах и имеет преимущество в очных встречах – три победы в четырех последних играх. Учитывая текущую форму и уверенность гостей, «Неман» выглядит явным фаворитом.

Прогноз на победителя

«Неман» имеет преимущество в классе и стабильно обыгрывает «Днепр Могилев» в последних очных встречах, тогда как хозяева переживают затяжной кризис и редко забивают. Учитывая разницу в форме и турнирное положение, победа «Немана» с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Немана» с форой (-1) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 13 тура Высшей лиги между «Днепр Могилев» и «Неман» состоится 28 июня 2026 года в Могилеве на стадионе «Спартак» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».