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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Днепр
Неман - Днепр: обзор матча 25 августа 2024
Неман
25.08.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Днепр
25'
П. Савицкий
57'
Г. Алыкулов
18'
Ю. Клочков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Днепр
78'
Замена
Д. Алисейко
️️️️
Ф. Юркевич
78'
Замена
G. Brito
️️️️
Ю. Клочков
Замена
В. Космынин
️️️️
А. Лаврик
77'
75'
Красная карточка
Р. Грибовский
69'
Замена
А. Александрович
️️️️
Н. Краснов
69'
Замена
П. Бордуков
️️️️
R. Margiev
68'
Желтая карточка
А. Лукашов
Замена
И. Кухарчик
️️️️
П. Савицкий
66'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
А. Якимов
66'
ГОЛ! 2:1!
Г. Алыкулов
Пас отдал
Е. Зубович
57'
56'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
К. Капов
36'
Желтая карточка
Ф. Юркевич
ГОЛ! 1:1!
П. Савицкий
25'
Замена
А. Лаврик
️️️️
И. Садовничий
21'
18'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Клочков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
37
Ruslan Margiev
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
69
Красимир Капов
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Днепр
16
Денис Садовский
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
20
Павел Бордуков
ЦП
77
Guilherme Brito
ЦП
17
Александр Александрович
АП
9
Роман Грибовский
ЦФ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
4-3-1-2
1
Белов
8
Пантя
33
Карпович
20
Садовничий
4
Васильев
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
17
Зубович
4-1-3-2
54
Генералов
22
Лукашов
26
Юркевич
22
Болтрушевич
23
Дунаев
21
Вершинин
55
Краснов
17
37
69
Капов
7
Клочков
Лаврик
90
Космынин
90
Космынин
Лаврик
20
Садовничий
55
Лаврик
55
Лаврик
20
Садовничий
24
Якимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
24
Якимов
88
Савицкий
8
Кухарчик
8
Кухарчик
88
Савицкий
26
Юркевич
16
Алисейко
16
Алисейко
26
Юркевич
37
20
Бордуков
20
Бордуков
37
7
Клочков
77
77
7
Клочков
55
Краснов
17
Александрович
17
Александрович
55
Краснов
69
Капов
9
Грибовский
9
Грибовский
69
Капов
Остались в запасе
Неман
Днепр
1
Артур Малиевский
ВР
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
16
Денис Садовский
ВР
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Неман - Днепр
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
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