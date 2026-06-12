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«Динамо-Брест» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75

12 июня 2026 9:41
Динамо-Брест - Неман
13 июн. 2026, суббота 21:00 | Беларусь. Высшая лига, 11 тур
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1.75
Обе забьют – да
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13 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Динамо-Брест» и «Неман».

«Динамо-Брест»

Брестский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице (14 очков после 10 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в пяти последних матчах, в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Егор Корцов отметился тремя мячами. Оборона действует достаточно надeжно, пропуская в среднем 1.00 гола за тот же период. В прошлом туре «Динамо-Брест» уступило «Гомелю» на выезде (1:2). История личных встреч с «Неманом» складывается для хозяев благоприятно: они забивают сопернику в пяти из семи последних очных матчах.

«Неман»

Гродненский клуб располагается на четвeртой строчке (17 очков). Команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей в рамках чемпионата. Однако у «Немана» есть проблема в обороне: клуб пропускает в пяти последних матчах, в среднем 1.20 гола за пять игр. Атака приносит 1.00 гола в среднем. В прошлом туре гродненцы потерпели домашнее поражение от лидера «МЛ Витебск» (1:2). Несмотря на гостевую устойчивость, «Неман» уступает хозяевам в атакующей эффективности.

Факты о командах

«Динамо-Брест»

  • 8-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Егор Корцов (3)
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Забивают «Неману» в 5 из 7 последних встреч

«Неман»

  • 4-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Павел Савицкий (6)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • Пропускают в 5 последних матчах
  • Не проигрывают в гостях в 6 из 8 матчей

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Неман»

«Динамо-Брест» выглядит предпочтительнее в атаке и регулярно забивает, в том числе в личных встречах с «Неманом». Гродненцы, в свою очередь, стабильно пропускают в последних матчах, но неплохо действуют на выезде. Ожидается, что команды обменяются голами, а победа хозяев или ничья выглядят наиболее вероятными исходами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • «Динамо-Брест» не проиграет (двойной шанс 1X)

1.75
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Неман Динамо-Брест
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