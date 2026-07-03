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Аргентина – Кабо-Верде: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

03 июля 2026 8:00
Аргентина - Кабо-Верде
04 июл. 2026, суббота 01:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа Аргентины с форой (-2)
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Аргентиной и Кабо-Верде пройдет 4 июля 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум». Действующие чемпионы мира уверенно вышли из группы, одержав три победы с общим счетом 8:1, и подходят к плей-офф в феноменальной форме – 13 голов в пяти последних матчах при всего одном пропущенном. Кабо-Верде сенсационно пробился в 1/16 финала, сыграв вничью на групповом этапе с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией, и теперь встретится с грандом. Сможет ли африканский дебютант продолжить свою сказку и навязать борьбу фавориту, или Аргентина продолжит свое победное шествие и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

Сборная Аргентины подходит к игре в идеальной форме: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно разгромила Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). Аргентинцы демонстрируют идеальный баланс между атакой и обороной, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. Их прессинг, контроль мяча и реализация моментов находятся на высочайшем уровне, что делает их одними из главных фаворитов всего турнира.

Кабо-Верде подходит к игре с неожиданно надежной обороной: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0) на групповом этапе, продемонстрировав удивительную дисциплину и организованность. Однако их атака не столь эффективна, чтобы регулярно создавать моменты против топ-соперников, а в матче с таким фаворитом, как Аргентина, им будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: Аргентина имеет подавляющее преимущество в классе, опыте и атакующей мощи, тогда как Кабо-Верде полагается на оборону, но его атака недостаточно опасна. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Аргентины с крупным счетом выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Аргентина находится в феноменальной форме, забивая почти три гола за матч и практически не пропуская, тогда как Кабо-Верде удивил своей обороной, но его атака не представляет серьезной угрозы. Ранее сборные не встречались, однако текущая форма и класс аргентинцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
10
Лионель Месси
(К) ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
13
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
15
Ларос Дуарте
ОП
14
Дерой Дуарте
ЦП
7
Жован Кабрал
ЛВ
20
Райан Мендес
(К) ЦФ
21
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Кабо-Верде
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
16
Янник Семедо
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
17
Вилли Семеду
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
13
Ромеро
6
Мартинес
25
Медина
26
Молина
24
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
16
Алмада
10
Месси
22
Мартинес
4-2-1-1-2
1
Возинья
13
Лопеш Кабрал
3
Борхес
22
Морейра
4
Лопеш
6
Ленини
15
Дуарте
14
Дуарте
7
Кабрал
21
Да Кошта
20
Мендес
25
Медина
3
Тальяфико
3
Тальяфико
25
Медина
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
7
Де Пауль
5
Паредес
5
Паредес
7
Де Пауль
16
Алмада
15
Гонсалес
15
Гонсалес
16
Алмада
22
Мартинес
9
Альварес
9
Альварес
22
Мартинес
14
Дуарте
16
Семедо
16
Семедо
14
Дуарте
15
Дуарте
10
Монтейру
10
Монтейру
15
Дуарте
7
Кабрал
26
Варела
26
Варела
7
Кабрал
20
Мендес
17
Семеду
17
Семеду
20
Мендес
6
Ленини
9
Беншимоль
9
Беншимоль
6
Ленини
21
Да Кошта
19
Роша Ливраменто
19
Роша Ливраменто
21
Да Кошта
Остались в запасе
Аргентина
Кабо-Верде
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
8
Жоау Паулу
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
8
Жоау Паулу
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту

Прогноз на победителя

Аргентина демонстрирует идеальную игру, побеждая в трех последних матчах и практически не пропуская, тогда как Кабо-Верде, несмотря на организованную оборону, уступает в классе и не показывает достаточной атакующей мощи. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Аргентины с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с форой (-2) с коэффициентом 1.87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Аргентиной и Кабо-Верде состоится 4 июля 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Аргентина – Кабо-Верде: смотреть онлайн

1.87
Победа Аргентины с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Кабо-Верде Аргентина
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