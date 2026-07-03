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Колумбия – Гана: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

03 июля 2026 8:00
Колумбия - Гана
04 июл. 2026, суббота 04:30 | Чемпионат мира, 1/16 финала
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2.25
победа Колумбии с форой (-1,5)
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Колумбией и Ганой пройдет 4 июля 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум». Южноамериканцы уверенно вышли из группы, не проиграв ни одного матча и пропустив всего два гола за весь турнир, и подходят к плей-офф с одной из лучших оборон. Гана заняла третье место в группе, но благодаря удачному раскладу пробилась в 1/16 финала, однако ее атака выглядит крайне бледно – всего три гола в пяти последних матчах. Сможет ли африканская команда преподнести сенсацию и пройти дальше, или Колумбия продолжит свое победное шествие и уверенно выйдет в 1/8 финала?

Кто победит в матче

Сборная Колумбии подходит к игре в отличной форме: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире, а на групповом этапе уверенно обыграла ДР Конго (1:0) и Узбекистан (3:1), а также сыграла вничью с Португалией (0:0). Колумбийцы действуют организованно в обороне, практически не позволяя соперникам создавать моменты, и стабильно забивают. В составе есть опытные лидеры, способные решить исход любого матча, а их дисциплина и класс делают их явными фаворитами в этом противостоянии.

Гана подходит к игре с крайне скромными показателями: три гола в пяти матчах (в среднем 0,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда уступила Хорватии (1:2) в последнем туре, а также сыграла вничью с Англией (0:0) и обыграла Панаму (1:0) на групповом этапе. Ганцы действуют организованно в обороне, но их атака практически не работает – они редко создают моменты и еще реже их реализуют. В очных встречах с Колумбией они не играли, но против такого мощного соперника им будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: Колумбия превосходит Гану по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Гана будет стараться играть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против организованной игры колумбийцев их оборона вряд ли выдержит. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа Колумбии выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Колумбии.

Форма и история личных встреч

Колумбия практически не пропускает (0,4 гола в среднем) и стабильно забивает, тогда как Гана не показывает достаточной эффективности в атаке и редко забивает больше одного гола. Ранее сборные не встречались, однако текущая форма и класс колумбийской сборной не оставляют сомнений в их превосходстве.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
14
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Хамес Родригес
(К) АП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Джон Ариас
ЛВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
8
Кваси Сибо
ЦП
3
Калеб Йиренки
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
9
Жордан Айю
(К) ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
6
Ричард Риос
ЦП
15
Хуан Портилья
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
25
Луис Суарес
ЦФ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
17
Мохика
23
Санчес
3
Лукуми
2
Муньос
16
Лерма
14
Пуэрта
11
Ариас
10
Родригес
7
Диас
9
Кордоба
4-3-3
1
Зиги
26
Сенайя
23
Люккассен
18
Опоку
14
Менса
8
Сибо
3
Йиренки
5
Парти
19
Уильямс
11
Семеньо
9
Айю
11
Ариас
20
Кинтеро
20
Кинтеро
11
Ариас
10
Родригес
6
Риос
6
Риос
10
Родригес
7
Диас
21
Кампас
21
Кампас
7
Диас
9
Кордоба
25
Суарес
25
Суарес
9
Кордоба
26
Сенайя
2
Сейду
2
Сейду
26
Сенайя
8
Сибо
15
Овусу
15
Овусу
8
Сибо
19
Уильямс
7
Фатаву
7
Фатаву
19
Уильямс
9
Айю
24
Нуама
24
Нуама
9
Айю
3
Йиренки
25
Аду
25
Аду
3
Йиренки
Остались в запасе
Колумбия
Гана
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Карлуш Кейруш

Прогноз на победителя

Колумбия имеет надежную оборону и мощную атаку, тогда как Гана уступает в классе и не показывает достаточной результативности. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Колумбии с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Колумбии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Колумбией и Ганой состоится 4 июля 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум» и начнется в 04:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Колумбия – Гана: смотреть онлайн

2.25
победа Колумбии с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
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