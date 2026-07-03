Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Колумбией и Ганой пройдет 4 июля 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум». Южноамериканцы уверенно вышли из группы, не проиграв ни одного матча и пропустив всего два гола за весь турнир, и подходят к плей-офф с одной из лучших оборон. Гана заняла третье место в группе, но благодаря удачному раскладу пробилась в 1/16 финала, однако ее атака выглядит крайне бледно – всего три гола в пяти последних матчах. Сможет ли африканская команда преподнести сенсацию и пройти дальше, или Колумбия продолжит свое победное шествие и уверенно выйдет в 1/8 финала?

Кто победит в матче

Сборная Колумбии подходит к игре в отличной форме: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире, а на групповом этапе уверенно обыграла ДР Конго (1:0) и Узбекистан (3:1), а также сыграла вничью с Португалией (0:0). Колумбийцы действуют организованно в обороне, практически не позволяя соперникам создавать моменты, и стабильно забивают. В составе есть опытные лидеры, способные решить исход любого матча, а их дисциплина и класс делают их явными фаворитами в этом противостоянии.

Гана подходит к игре с крайне скромными показателями: три гола в пяти матчах (в среднем 0,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда уступила Хорватии (1:2) в последнем туре, а также сыграла вничью с Англией (0:0) и обыграла Панаму (1:0) на групповом этапе. Ганцы действуют организованно в обороне, но их атака практически не работает – они редко создают моменты и еще реже их реализуют. В очных встречах с Колумбией они не играли, но против такого мощного соперника им будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: Колумбия превосходит Гану по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Гана будет стараться играть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против организованной игры колумбийцев их оборона вряд ли выдержит. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа Колумбии выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Колумбии.

Форма и история личных встреч

Колумбия практически не пропускает (0,4 гола в среднем) и стабильно забивает, тогда как Гана не показывает достаточной эффективности в атаке и редко забивает больше одного гола. Ранее сборные не встречались, однако текущая форма и класс колумбийской сборной не оставляют сомнений в их превосходстве.

Прогноз на победителя

Колумбия имеет надежную оборону и мощную атаку, тогда как Гана уступает в классе и не показывает достаточной результативности. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Колумбии с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Колумбии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Колумбией и Ганой состоится 4 июля 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум» и начнется в 04:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».