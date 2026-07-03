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«Кызыл-Жар» – «Елимай»: кто победит в матче 16 тура Премьер-лиги 2026

03 июля 2026 9:33
Кызыл-Жар - Елимай
04 июл. 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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2.12
победа «Елимая»
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Матч 16 тура Премьер-лиги между «Кызыл-Жар» и «Елимай» пройдет 4 июля 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай». Хозяева переживают глубокий кризис, проиграв четыре последних матча и пропустив 13 голов за пять последних игр. Гости, напротив, занимают четвертое место с 23 очками, стабильно забивают в шести последних матчах и уверенно обыграли «Кызыл-Жар» в последней личной встрече (2:0). Сможет ли аутсайдер прервать свою ужасную серию и дать бой фавориту, или «Елимай» продолжит свое восхождение по турнирной таблице и добьется очередной победы?

Кто победит в матче

«Кызыл-Жар» подходит к игре с катастрофической статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и 13 пропущенных (2,6). Команда проигрывает в четырех последних матчах и пропускает в пяти последних, что говорит о серьезных проблемах как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир Этьен Бегре забил семь голов в 18 матчах, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабость защиты. Домашнее поле вряд ли станет спасительным фактором против более организованного соперника, учитывая, что в очной встрече в этом сезоне «Кызыл-Жар» уже уступил «Елимаю» со счетом 0:2.

«Елимай» подходит к игре с впечатляющей статистикой: dziewięć голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда забивает в шести последних матчах, а лучший бомбардир Роман Муртазаев оформил восемь голов в 16 матчах, что делает его одним из самых опасных игроков в лиге. Семейчане уверенно обыграли «Кызыл-Жар» в последней личной встрече (2:0) и имеют все шансы повторить этот успех, особенно учитывая кризис хозяев.

Итоговый вывод: «Елимай» превосходит «Кызыл-Жар» по классу и текущей форме, имеет преимущество в личных встречах и более опасную атаку. «Кызыл-Жар» не показывает ни организованной игры, ни достаточной мотивации, чтобы конкурировать с соперником. Учитывая разницу в классе и историю противостояний, победа «Елимая» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Елимая».

Форма и история личных встреч

«Кызыл-Жар» проигрывает в четырех последних матчах и пропускает в пяти, тогда как «Елимай» стабильно забивает в шести последних и имеет преимущество в очных встречах, включая победу 2:0 в последнем матче этого сезона. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество перед предстоящей игрой.

Личные встречи
0% (0)
43% (3)
57% (4)
3
Забитых мячей
9
0.43
В среднем за матч
1.29
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
04.07.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Елимай
2 : 0
27.06.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай
2 : 0
23.08.2025
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
25.05.2025
Елимай
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Кызыл-Жар
0 : 0
14.05.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай
2 : 1
24.08.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.06.2024
Елимай
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Прогноз на победителя

«Елимай» имеет более сбалансированную игру и опасную атаку, тогда как «Кызыл-Жар» переживает кризис и не может найти свою игру. Учитывая разницу в классе и преимущество в личных встречах, победа «Елимая» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Елимая» с коэффициентом 2,12. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура Премьер-лиги между «Кызыл-Жар» и «Елимай» состоится 4 июля 2026 года в Петропавловске на стадионе «Карасай» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Кызыл-Жар» – «Елимай»: смотреть онлайн

2.12
победа «Елимая»
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Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Елимай Кызыл-Жар
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