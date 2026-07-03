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Алтай - Тобол: прогноз на матч 16 тур Казахстан. Премьер-лига – 04 июля

03 июля 2026 9:52
Алтай - Тобол
04 июл. 2026, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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2.13
победа «Тобола»
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Матч 16 тура Премьер-лиги между «Алтай» и «Тобол» пройдет 4 июля 2026 года в Усть-Каменогорске на стадионе «Восток». Хозяева замыкают турнирную таблицу с 10 очками, не могут выиграть в пяти последних матчах и пропускают в шести последних. Гости расположились на 13-й строчке с 15 очками и стабильно забивают в четырех последних матчах. Сможет ли аутсайдер прервать свою неудачную серию и дать бой сопернику, или «Тобол» продолжит свое восхождение по таблице и добьется победы?

Кто победит в матче

«Алтай» подходит к игре с катастрофической статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда не может выиграть уже пять матчей подряд и пропускает в шести последних, что говорит о серьезных проблемах как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир Дмитрий Шмидт забил всего два гола за 15 матчей, что отражает общую беспомощность атаки. Домашнее поле вряд ли станет спасительным фактором против более организованного соперника, учитывая, что в очной встрече в этом сезоне «Алтай» уже уступил «Тоболу» со счетом 1:3.

«Тобол» подходит к игре с более сбалансированными показателями: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда забивает в четырех последних матчах, а лучший бомбардир Жаслан Жумашев оформил семь голов в 17 матчах, что делает его одним из самых опасных игроков в лиге. Костанайцы уверенно обыграли «Алтай» в последней личной встрече (3:1) и имеют все шансы повторить этот успех, особенно учитывая кризис хозяев.

Итоговый вывод: «Тобол» превосходит «Алтай» по классу и текущей форме, имеет преимущество в личных встречах и более опасную атаку. «Алтай» не показывает ни организованной игры, ни достаточной мотивации, чтобы конкурировать с соперником. Учитывая разницу в классе и историю противостояний, победа «Тобола» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Тобола».

Форма и история личных встреч

«Алтай» не может выиграть в пяти последних матчах и пропускает в шести, тогда как «Тобол» стабильно забивает в четырех последних и имеет преимущество в очных встречах, включая победу 3:1 в последнем матче этого сезона. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество перед предстоящей игрой.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
1:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Алтай
1 : 0
04.07.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Тобол
3 : 1
28.06.2026
Алтай

Прогноз на победителя

«Тобол» имеет более сбалансированную игру и опасную атаку, тогда как «Алтай» переживает кризис и не может найти свою игру. Учитывая разницу в классе и преимущество в личных встречах, победа «Тобола» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Тобола» с коэффициентом 2.13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура Премьер-лиги между «Алтай» и «Тобол» состоится 4 июля 2026 года в Усть-Каменогорске на стадионе «Восток» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Алтай» – «Тобол»: смотреть онлайн

2.13
победа «Тобола»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Тобол Алтай
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