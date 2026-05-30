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  • «Неман» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2026

«Неман» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2026

30 мая, 14:50
Неман
30.05.2026, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
МЛ Витебск
37' С. Пушняков
64' О. Абдуллахи 90+3' В. Жук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
9
Сергей Пушняков
АП
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Артем Концевой
ЛВ
99
Никита Глушков
ЛВ
4
Оде Абдуллахи
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
27
Александар Месарович
АП
6
Кирилл Гоманов
АП
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Неман
16
Никита Матысюк
ВР
28
Богдан Левченко
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
30
Александр Эднач
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
23
Тито Йорми
ПП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
21
Даниил Галята
ЦП
7
Тимур Иванов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
4-1-3-2
35
Вейдыгер
8
Пантя
2
Тонкевич
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
15
Евдокимов
24
Якимов
33
Спэтару
9
Пушняков
19
Дайнеко
2-2-1-3-2
1
Павлюченко
3
Баранок
45
Москаленчик
4
Абдуллахи
10
Лисакович
22
Скибский
80
Концевой
6
Гоманов
99
Глушков
9
Дьябате
27
Месарович
24
Якимов
6
Назаренко
6
Назаренко
24
Якимов
19
Дайнеко
88
Савицкий
88
Савицкий
19
Дайнеко
23
Йорми
23
Йорми
9
Пушняков
37
Радиковский
37
Радиковский
9
Пушняков
15
Евдокимов
18
Кравцов
18
Кравцов
15
Евдокимов
99
Глушков
21
Галята
21
Галята
99
Глушков
45
Москаленчик
18
Жук
18
Жук
45
Москаленчик
9
Дьябате
11
Николсон
11
Николсон
9
Дьябате
Остались в запасе
Неман
МЛ Витебск
16
Никита Матысюк
ВР
30
Александр Эднач
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
28
Богдан Левченко
ЛВ
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
30
Александр Эднач
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
28
Богдан Левченко
ЛВ
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Неман - МЛ Витебск
2
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «МЛ Витебск», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «МЛ Витебск»

«Неман» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Неман
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