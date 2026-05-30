30.05.2026, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-1-3-2
35
Вейдыгер
8
Пантя
2
Тонкевич
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
15
Евдокимов
24
Якимов
33
Спэтару
9
Пушняков
19
Дайнеко
2-2-1-3-2
1
Павлюченко
3
Баранок
45
Москаленчик
4
Абдуллахи
10
Лисакович
22
Скибский
80
Концевой
6
Гоманов
99
Глушков
9
Дьябате
27
Месарович
24
Якимов
6
Назаренко
6
Назаренко
24
Якимов
19
Дайнеко
88
Савицкий
88
Савицкий
19
Дайнеко
23
Йорми
23
Йорми
9
Пушняков
37
Радиковский
37
Радиковский
9
Пушняков
15
Евдокимов
18
Кравцов
18
Кравцов
15
Евдокимов
99
Глушков
21
Галята
21
Галята
99
Глушков
45
Москаленчик
18
Жук
18
Жук
45
Москаленчик
9
Дьябате
11
Николсон
11
Николсон
9
Дьябате
Остались в запасе
Неман
МЛ Витебск
16
Никита Матысюк
ВР
30
Александр Эднач
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
28
Богдан Левченко
ЛВ
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
30
Александр Эднач
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
28
Богдан Левченко
ЛВ
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Неман - МЛ Витебск
2
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «МЛ Витебск», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «МЛ Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»