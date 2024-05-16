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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Арсенал
Неман - Арсенал: обзор матча 16 мая 2024
Неман
16.05.2024, четверг, 20:45
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
71'
А. Якимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Арсенал
87'
Замена
А. Петренко
️️️️
И. Орешкевич
Замена
А. Легчилин
️️️️
Е. Зубович
87'
78'
Замена
С. Атрашкевич
️️️️
А. Скшинецкий
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
Г. Алыкулов
77'
ГОЛ! 1:0!
А. Якимов
71'
68'
Замена
Д. Радиковский
️️️️
В. Арутюнян
68'
Замена
Е. Сакута
️️️️
Р. Мялковский
62'
Желтая карточка
А. Агеев
Замена
А. Якимов
️️️️
О. Евдокимов
56'
46'
Замена
М. Герасимов
️️️️
Е. Бабич
Замена
И. Кухарчик
️️️️
А. Васильев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
13
Иван Орешкевич
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
Арсенал
41
Максим Плотников
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
7
Андрей Левковец
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Белов
33
Карпович
20
Садовничий
22
Пархоменко
4
Васильев
47
Козлов
10
Лисакович
8
Пантя
15
Евдокимов
11
Алыкулов
17
Зубович
4-2-3-1
1
Санько
66
Агеев
47
Годяев
72
Позняк
59
Погостнов
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
13
Орешкевич
11
Ловец
99
Мялковский
15
Бабич
Лисакович
88
Савицкий
88
Савицкий
Лисакович
15
Евдокимов
24
Якимов
24
Якимов
15
Евдокимов
11
Алыкулов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
11
Алыкулов
17
Зубович
46
Легчилин
46
Легчилин
17
Зубович
4
Васильев
8
Кухарчик
8
Кухарчик
4
Васильев
51
Скшинецкий
80
Атрашкевич
80
Атрашкевич
51
Скшинецкий
99
Мялковский
77
Сакута
77
Сакута
99
Мялковский
15
Бабич
39
Герасимов
39
Герасимов
15
Бабич
89
Арутюнян
37
Радиковский
37
Радиковский
89
Арутюнян
13
Орешкевич
34
Петренко
34
Петренко
13
Орешкевич
Остались в запасе
Неман
Арсенал
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
7
Андрей Левковец
ЦП
41
Максим Плотников
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
Остались в запасе
7
Андрей Левковец
ЦП
41
Максим Плотников
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Неман - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
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0 : 0
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