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«Уфа» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027

25 июля 2026 9:56
Уфа - СКА-Хабаровск
26 июл. 2026, воскресенье 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
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2.08
Победа «Уфы»
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Матч 3 тура Первой лиги между «Уфой» и «СКА-Хабаровском» пройдет 26 июля 2026 года в Уфе. Хозяева подходят к игре в отличной форме – команда не проигрывает в четырех последних матчах и забивает в каждом из них, а домашняя статистика впечатляет: 10 матчей без поражений из 12 на своем поле. Гости, напротив, проигрывают в трех последних выездных матчах и имеют серьезные проблемы в обороне, пропуская в пяти встречах подряд. Сможет ли «Уфа» использовать преимущество родных трибун и свою впечатляющую статистику в очных встречах, чтобы одержать победу, или «СКА-Хабаровск» прервет свою выездную неудачную серию и навяжет борьбу хозяевам? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Уфа» подходит к игре с солидной атакующей статистикой – 1.60 гола в среднем за матч в последних пяти встречах, при этом команда забивает в шести из восьми последних матчей. В прошлом туре хозяева сыграли вничью с «Текстильщиком» (2:2), а до этого разгромили «Ленинградец» (3:0), что подтверждает их стабильность в атаке. Оборона «Уфы» не выглядит безупречной: 1.40 пропущенных гола в среднем за игру, но на своем поле команда действует надежнее. Ключевым аргументом является очная статистика: «Уфа» не проигрывает в 11 из 12 последних матчей против «СКА-Хабаровска» и забивает в девяти из одиннадцати встреч с этим соперником. Это дает хозяевам серьезное психологическое преимущество, особенно с учетом их отличной домашней формы.

«СКА-Хабаровск» имеет свои козыри в атаке – 1.80 гола в среднем за матч в последних пяти играх, а команда забивает в пяти из семи последних встреч. В очных матчах с «Уфой» гости также стабильно отличаются, забивая в трех последних играх против этого соперника. Однако проблемы «СКА-Хабаровска» в обороне перевешивают их атакующий потенциал: 2.20 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в пяти последних матчах подряд. Выездная форма гостей также тревожит: три поражения в трех последних гостевых матчах Первой лиги, что указывает на сложности игры на чужом поле. В прошлом туре «СКА-Хабаровск» уступил «Ротору» (0:1), а до этого проиграл «Челябинску» (1:3), что показывает нестабильность команды в гостях.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Уфа» имеет отличную домашнюю форму, уверенную игру в атаке и подавляющее преимущество в очных встречах. Оборона «СКА-Хабаровска» слишком уязвима, особенно на выезде, чтобы рассчитывать на положительный результат. Победа «Уфы» выглядит наиболее вероятным исходом, хотя гости наверняка смогут забить, продолжая свою голевую серию в очных встречах.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Уфа» имеет явное преимущество, не проигрывая «СКА-Хабаровску» в 11 из 12 последних матчей и регулярно забивая в этих встречах. При этом гости также стабильно поражают ворота хозяев, что делает матчи между этими командами результативными. Текущая форма «Уфы» (не проигрывает в четырех матчах подряд) и проблемы «СКА-Хабаровска» в обороне и на выезде указывают на то, что хозяева должны продолжить свою успешную серию.

Личные встречи
36% (5)
50% (7)
14% (2)
18
Забитых мячей
14
1.29
В среднем за матч
1
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
03.05.2026
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Россия. PARI Первая лига, 1 тур
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1 : 1
19.07.2025
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10.11.2024
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3 : 0
02.04.2023
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1 : 1
11.09.2022
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Россия. Премьер-лига, 28 тур
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1 : 0
30.04.2018
СКА-Хабаровск
Россия. Премьер-лига, 14 тур
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2 : 2
21.10.2017
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Россия. Кубок, 1/8 финала
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1 : 0
28.10.2015
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2 : 2
09.04.2014
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Россия. Кубок ФНЛ,
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1 : 0
19.02.2014
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 13 тур
Уфа
2 : 0
10.09.2013
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
19.05.2013
Уфа
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
1 : 1
22.10.2012
СКА-Хабаровск
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Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Уфа» сумеет обыграть «СКА-Хабаровск» в матче 3 тура Первой лиги, используя преимущество домашнего поля, отличную атакующую форму и впечатляющую статистику личных встреч. Гости, несмотря на способность забивать, слишком много пропускают и проигрывают на выезде, что должно позволить хозяевам взять три очка. Учитывая, что обе команды регулярно забивают друг другу, матч обещает быть результативным, но победа должна остаться за «Уфой». Ставка на победу «Уфы» за 2.08 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «Уфой» и «СКА-Хабаровском» состоится 26 июля 2026 года в Уфе и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн

2.08
Победа «Уфы»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Уфа
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