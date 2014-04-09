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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Уфа
СКА-Хабаровск - Уфа: обзор матча 09 апреля 2014
СКА-Хабаровск
09.04.2014, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
37'
И. Удалый
41'
В. Никифоров
4'
А. Киреев
29'
Д. Голубов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Уфа
Желтая карточка
Э. Зураев
90'
+2
76'
Замена
Н. Жиляев
️️️️
С. Гаракоев
66'
Замена
Виллиам
️️️️
М. Тишкин
59'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
54'
Красная карточка
Д. Грачев
46'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Килин
45'
Желтая карточка
А. Киреев
ГОЛ! 2:2!
В. Никифоров
41'
ГОЛ! 1:2!
И. Удалый
37'
29'
ГОЛ! 0:2!
Д. Голубов
Замена
И. Машуков
️️️️
В. Кармазиненко
11'
Желтая карточка
Р. Славнов
8'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Киреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
6
Давид Цораев
ПП
4
Роман Славнов
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
18
Антон Киселев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
6
Виллиам
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-2-3-2
16
Агапов
28
Байрыев
88
Наваловский
3
Удалый
10
Никифоров
7
Зураев
7
Гогуа
6
Цораев
4
Славнов
8
Кармазиненко
11
Натан Жуниор
3-3-2-1-1
1
Юрченко
36
Грачев
3
Аликин
88
Киреев
33
Сухов
13
Засеев
44
Тишкин
33
Гаракоев
9
Нагибин
18
Килин
85
Голубов
8
Кармазиненко
14
Машуков
14
Машуков
8
Кармазиненко
33
Гаракоев
9
Жиляев
9
Жиляев
33
Гаракоев
18
Килин
14
Семакин
14
Семакин
18
Килин
44
Тишкин
6
Виллиам
6
Виллиам
44
Тишкин
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Уфа
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
1
Максим Кабанов
ВР
18
Антон Киселев
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
1
Максим Кабанов
ВР
18
Антон Киселев
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Уфа
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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