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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Уфа
СКА-Хабаровск - Уфа: обзор матча 19 мая 2013
СКА-Хабаровск
19.05.2013, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Уфа
90'
+1
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Карлос
Замена
В. Кренделев
️️️️
С. Нестеренко
78'
76'
Замена
К. Подкорытов
️️️️
С. Данилов
69'
Замена
А. Василенко
️️️️
А. Михеев
60'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
Замена
А. Мурнин
️️️️
Р. Славнов
57'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Л. Салуквадзе
56'
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Никифоров
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Михеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
3
Артем Воронкин
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
27
Йосуке Саито
ЦП
57
Константин Подкорытов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Агапов
5
Нестеренко
5
Микуцкис
88
Наваловский
10
Никифоров
3
Салуквадзе
3
Воронкин
28
Ходжава
4
Славнов
10
Григалашвили
48
Луценко
4-1-4-1
1
Кобозев
44
Тишкин
88
Киреев
3
Аликин
36
Грачев
13
Засеев
7
Данилов
11
Карлос
6
Виллиам
90
Михеев
85
Голубов
5
Нестеренко
2
Кренделев
2
Кренделев
5
Нестеренко
3
Салуквадзе
30
Трусевич
30
Трусевич
3
Салуквадзе
4
Славнов
27
Мурнин
27
Мурнин
4
Славнов
10
Никифоров
27
Радченко
27
Радченко
10
Никифоров
7
Данилов
57
Подкорытов
57
Подкорытов
7
Данилов
90
Михеев
4
Василенко
4
Василенко
90
Михеев
11
Карлос
17
Васильев
17
Васильев
11
Карлос
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Уфа
1
Алексей Солосин
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
27
Йосуке Саито
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Остались в запасе
27
Йосуке Саито
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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