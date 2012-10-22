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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - СКА-Хабаровск
Уфа - СКА-Хабаровск: обзор матча 22 октября 2012
Уфа
22.10.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
22'
В. Галыш
90+3'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - СКА-Хабаровск
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Х. Мамтов
Замена
Н. Маляров
️️️️
Ю. Кириллов
84'
77'
Желтая карточка
Р. Славнов
76'
Замена
А. Радченко
️️️️
С. Нестеренко
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Васильев
68'
67'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
К. Зуев
63'
Замена
В. Кренделев
️️️️
Н. Саталкин
61'
Желтая карточка
М. Зюзин
Замена
С. Путилин
️️️️
П. Аликин
60'
46'
Замена
М. Трусевич
️️️️
С. Дебле
Желтая карточка
В. Галыш
32'
ГОЛ! 1:0!
В. Галыш
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
6
Виллиам
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Игорь Колыванов
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Серж Дебле
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
31
Константин Зуев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4
Роман Славнов
ПП
Главный тренер
Александр Григорян
Уфа
14
Игорь Степанов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
22
Антон Киреев
АП
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-5-2
1
Кобозев
85
Попов
3
Аликин
4
Василенко
20
Войдель
6
Виллиам
42
Кириллов
17
Васильев
7
Данилов
28
Духнов
88
Галыш
4-5-1
1
Солосин
7
Зураев
5
Нестеренко
5
Арзуманян
5
Микуцкис
4
Славнов
15
Зюзин
31
Зуев
27
Мурнин
8
Дебле
87
Саталкин
3
Аликин
33
Путилин
33
Путилин
3
Аликин
17
Васильев
8
Васильев
8
Васильев
17
Васильев
42
Кириллов
7
Маляров
7
Маляров
42
Кириллов
87
Саталкин
2
Кренделев
2
Кренделев
87
Саталкин
8
Дебле
30
Трусевич
30
Трусевич
8
Дебле
5
Нестеренко
27
Радченко
27
Радченко
5
Нестеренко
31
Зуев
9
Мамтов
9
Мамтов
31
Зуев
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
14
Игорь Степанов
ВР
4
Сергей Осадчук
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
22
Антон Киреев
АП
Главный тренер
Игорь Колыванов
16
Александр Агапов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
14
Игорь Степанов
ВР
4
Сергей Осадчук
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
22
Антон Киреев
АП
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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