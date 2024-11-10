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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Уфа
СКА-Хабаровск - Уфа: обзор матча 10 ноября 2024
СКА-Хабаровск
10.11.2024, воскресенье, 08:00
Россия. Первая лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
60'
Г. Гонгадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Уфа
Замена
М. Йосипой
️️️️
А. Симонян
90'
Желтая карточка
Н. Першин
88'
86'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Анисимов
Замена
Я. Шарль
️️️️
Г. Гонгадзе
86'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Р. Гаджимурадов
78'
78'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Перченок
Желтая карточка
Ю. Журавлев
77'
Желтая карточка
Н. Покидышев
77'
74'
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Гуренко
ГОЛ! 1:0!
Г. Гонгадзе
60'
Желтая карточка
Н. Поярков
54'
46'
Замена
В. Ложкин
️️️️
Д. Стоцкий
44'
Замена
Д. Кутин
️️️️
А. Теняев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Уфа
23
Рем Саитгареев
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
4-1-1-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
17
Покидышев
44
Журавлев
46
Першин
4
Мартинес
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Алиев
4-2-3-1
40
Чернов
89
Стоцкий
62
Карпов
45
Теняев
44
Корнюшин
15
Бочеров
17
Анисимов
7
Перченок
88
Агеян
97
Пасевич
11
Гуренко
10
Симонян
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгадзе
45
Теняев
5
Кутин
5
Кутин
45
Теняев
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Анисимов
11
Гуренко
8
Шаваев
8
Шаваев
11
Гуренко
7
Перченок
9
Адаев
9
Адаев
7
Перченок
89
Стоцкий
25
Ложкин
25
Ложкин
89
Стоцкий
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
23
Рем Саитгареев
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Остались в запасе
23
Рем Саитгареев
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Уфа
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Александр Туркин (Астрахань)
Резервный судья:
Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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