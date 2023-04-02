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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - СКА-Хабаровск
Уфа - СКА-Хабаровск: обзор матча 02 апреля 2023
Уфа
02.04.2023, воскресенье, 11:30
Россия. Первая лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
16'
Р. Минаев
69'
А. Погосов
90'
Д. Ахатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 3:0!
Д. Ахатов
90'
80'
Замена
Д. Янов
️️️️
Н. Мирошниченко
80'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Т. Жамалетдинов
Замена
Д. Ахатов
️️️️
А. Погосов
79'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Р. Минаев
79'
Замена
А. Мухин
️️️️
Э. Ботака-Иобома
78'
ГОЛ! 2:0!
А. Погосов
69'
Замена
А. Евсеев
️️️️
И. Темников
61'
Желтая карточка
А. Голубев
60'
46'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
Д. Левицкий
38'
Замена
А. Анисимов
️️️️
В. Алейников
34'
Красная карточка
Д. Фомин
ГОЛ! 1:0!
Р. Минаев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
13
Данила Янов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хамхоев
33
Сухов
6
Ушахин
3
Ботака-Иобома
11
Темников
8
Хугаев
99
Емельянов
50
Голубев
24
Погосов
7
Никитин
77
Минаев
4-1-3-1-1
98
Имамов
5
Мусалов
17
Фомин
3
Иваньков
11
Левицкий
38
Алейников
40
Бавин
18
Мирошниченко
10
Петров
10
Гелоян
75
Жамалетдинов
3
Ботака-Иобома
29
Мухин
29
Мухин
3
Ботака-Иобома
11
Темников
94
Евсеев
94
Евсеев
11
Темников
24
Погосов
23
Ахатов
23
Ахатов
24
Погосов
77
Минаев
84
Молтенинов
84
Молтенинов
77
Минаев
11
Левицкий
11
Стародуб
11
Стародуб
11
Левицкий
38
Алейников
17
Анисимов
17
Анисимов
38
Алейников
18
Мирошниченко
13
Янов
13
Янов
18
Мирошниченко
75
Жамалетдинов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Нефтяник
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