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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Уфа - СКА-Хабаровск
Уфа - СКА-Хабаровск: обзор матча 28 октября 2015
Уфа
28.10.2015, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
63'
М. Пурье
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уфа - СКА-Хабаровск
90'
+3
Желтая карточка
М. Попов
Замена
П. Аликин
️️️️
Э. Фримпонг
74'
71'
Замена
Н. Калинский
️️️️
Р. Умаров
66'
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
В. Сорокин
Желтая карточка
В. Галиулин
65'
64'
Замена
С. Алексеев
️️️️
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:0!
М. Пурье
Пас отдал
В. Кротов
63'
53'
Желтая карточка
А. Киреев
Замена
В. Кротов
️️️️
Марсиньо
46'
Замена
М. Пурье
️️️️
М. Семакин
46'
Желтая карточка
А. Филин
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Ризван Умаров
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Марвин Пурье
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
14
Николай Радченко
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
7
Манвел Агаронян
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
4-5-1
42
Нарубин
70
Сафрониди
25
Филин
19
Осипов
13
Верховцов
21
Галиулин
5
Фримпонг
14
Семакин
4
Фомин
10
Марсиньо
99
Ханджич
3-3-1-1-2
99
Дюпин
88
Киреев
3
Удалый
5
Нестеренко
11
Аладашвили
18
Карасев
85
Попов
15
Сорокин
90
Безлихотнов
8
Кармазиненко
11
Умаров
10
Марсиньо
57
Кротов
57
Кротов
10
Марсиньо
5
Фримпонг
3
Аликин
3
Аликин
5
Фримпонг
14
Семакин
14
Пурье
14
Пурье
14
Семакин
11
Умаров
78
Калинский
78
Калинский
11
Умаров
15
Сорокин
23
Гатикоев
23
Гатикоев
15
Сорокин
8
Кармазиненко
27
Алексеев
27
Алексеев
8
Кармазиненко
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
99
Андрей Лунев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
7
Манвел Агаронян
ЦФ
14
Николай Радченко
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
7
Манвел Агаронян
ЦФ
14
Николай Радченко
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
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