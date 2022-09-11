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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Уфа
СКА-Хабаровск - Уфа: обзор матча 11 сентября 2022
СКА-Хабаровск
11.09.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
70'
М. Гащенков
17'
А. Голубев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Уфа
90'
+3
Желтая карточка
А. Никитин
90'
+3
Замена
А. Масалов
️️️️
И. Темников
Желтая карточка
Я. Шарль
88'
85'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Голубев
Замена
И. Турсунов
️️️️
И. Петров
82'
Замена
И. Муминов
️️️️
Н. Мирошниченко
81'
74'
Замена
Д. Ортис
️️️️
И. Молтенинов
ГОЛ! 1:1!
М. Гащенков
70'
47'
Желтая карточка
И. Темников
Замена
Я. Шарль
️️️️
М. Адили
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Голубев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
85
Мевлан Адили
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Роман Шаронов
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
98
Ислам Имамов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Хайдар Халилов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
3-3-4
1
Сугробов
17
Фомин
85
Адили
96
Рукас
5
Мусалов
38
Алейников
11
Стародуб
77
Гащенков
18
Мирошниченко
10
Петров
40
Бавин
3-2-2-2-1
81
Кукушкин
11
Темников
3
Ботака-Иобома
33
Сухов
6
Фищенко
55
Карп
94
Евсеев
50
Голубев
17
Касинтура
7
Никитин
84
Молтенинов
85
Адили
29
Шарль
29
Шарль
85
Адили
18
Мирошниченко
27
Муминов
27
Муминов
18
Мирошниченко
10
Петров
55
Турсунов
55
Турсунов
10
Петров
84
Молтенинов
70
Ортис
70
Ортис
84
Молтенинов
50
Голубев
99
Емельянов
99
Емельянов
50
Голубев
11
Темников
15
Масалов
15
Масалов
11
Темников
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Уфа
20
Амир Натхо
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
98
Ислам Имамов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
90
Кирилл Климов
ЦФ
7
Михаил Наумов
ЛВ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
Главный тренер
Роман Шаронов
40
Алексей Чернов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
9
Хайдар Халилов
ЦП
24
Артем Погосов
ЛВ
23
Данил Ахатов
АП
Главный тренер
Денис Попов
Остались в запасе
20
Амир Натхо
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
98
Ислам Имамов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
90
Кирилл Климов
ЦФ
7
Михаил Наумов
ЛВ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
9
Хайдар Халилов
ЦП
24
Артем Погосов
ЛВ
23
Данил Ахатов
АП
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Денис Попов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Алексей Линкин (Воронеж)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Центральный
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