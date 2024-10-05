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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - СКА-Хабаровск
Уфа - СКА-Хабаровск: обзор матча 05 октября 2024
Уфа
05.10.2024, суббота, 12:00
Россия. Первая лига, 13 тур
3 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
15'
В. Адаев
69'
Д. Корнюшин
90+4'
А. Гуренко
42'
А. Гонгапшев
81'
Я. Шарль
84'
Я. Шарль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 3:3!
А. Гуренко
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Гаглоев
Замена
К. Муллин
️️️️
В. Бочеров
88'
Замена
А. Гуренко
️️️️
Д. Стоцкий
85'
84'
ГОЛ! 2:3!
Я. Шарль
81'
ГОЛ! 2:2!
Я. Шарль
79'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Р. Гаджимурадов
79'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
73'
Замена
Я. Шарль
️️️️
А. Гонгапшев
ГОЛ! 2:1!
Д. Корнюшин
69'
Желтая карточка
А. Перченок
64'
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
М. Агеян
64'
Замена
В. Ложкин
️️️️
В. Адаев
64'
58'
Желтая карточка
А. Симонян
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Гонгапшев
ГОЛ! 1:0!
В. Адаев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
4-2-3-1
1
Баклов
5
Кутин
89
Стоцкий
62
Карпов
44
Корнюшин
17
Анисимов
15
Бочеров
9
Адаев
88
Агеян
7
Перченок
97
Пасевич
4-1-1-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
44
Журавлев
17
Покидышев
50
Быков
92
Емельянов
40
Бавин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгапшев
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
89
Стоцкий
11
Гуренко
11
Гуренко
89
Стоцкий
9
Адаев
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Адаев
15
Бочеров
9
Муллин
9
Муллин
15
Бочеров
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгапшев
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
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