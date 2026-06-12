13 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Динамо Минск» и «Гомель».

«Динамо Минск»

Минское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице (23 очка после 10 туров). Команда демонстрирует стабильную форму: три последних матча завершились победами, а в целом клуб не проигрывает в четырeх последних встречах. Оборона минчан выглядит надeжно – в среднем 0.40 пропущенных гола за последние пять игр (всего два гола в пяти матчах). Атака приносит 1.20 гола за игру. В прошлом туре «Динамо» на выезде обыграло «Арсенал» Дзержинск (1:0). История личных встреч с «Гомелем» складывается для хозяев исключительно удачно: восемь последних очных матчей без поражений, причeм в пяти последних минчане не пропустили от соперника. В семи из девяти последних встреч «Динамо» забивало гомельчанам.

«Гомель»

Гомельский клуб располагается на третьей строчке (18 очков). Команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей и стабильно забивает в семи из них. В атаке гости действуют результативно: 1.40 гола в среднем за пять игр (семь голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом туре «Гомель» на своeм поле переиграл «Динамо Брест» (2:1). Однако гостевые матчи против минчан складываются для команды крайне неудачно: пять последних визитов к «Динамо» не принесли ни одного забитого мяча.

Факты о командах

«Динамо Минск»

2-е место, 23 очка, лучший бомбардир: Артем Соколовский (4)

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.40 пропущено

3 победы подряд

8 последних матчей без поражений над «Гомелем»

5 последних очных матчей без пропущенных от «Гомеля»

«Гомель»

3-е место, 18 очков

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено

Не проигрывают в 7 из 9 матчей

Забивают в 7 из 9 матчей

Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Гомель»

«Динамо Минск» имеет подавляющее историческое преимущество над «Гомелем» и не пропускает от него на протяжении пяти последних встреч. Хозяева находятся в хорошей форме и обладают надeжной обороной. Гости, несмотря на стабильные результаты в целом, испытывают серьeзные проблемы в выездных матчах против минчан. Учитывая эти факторы, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Динамо» с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки