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  • «Гомель» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2026

«Гомель» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2026

30 мая, 14:50
Гомель
30.05.2026, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Динамо-Брест
23' В. Сотников 88' Т. Симоненко
70' Д. Бакич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Гомель
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Динамо-Брест
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
4-1-2-1-1
44
Клещук
14
Пашевич
90
Кукушкин
16
Заяц
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
11
Лисакович
23
Данилин
11
Симоненко
4-1-2-1-1
35
Малащицкий
77
Юзепчук
88
Дзиов
22
Павловец
36
Гедес
44
Бутаревич
19
Гречихо
99
Зеньков
24
Корцов
7
Бакич
14
Пашевич
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
14
Пашевич
Ковалевич
9
Леонович
9
Леонович
Ковалевич
23
Данилин
8
Барсуков
8
Барсуков
23
Данилин
33
Сотников
10
Лаптев
10
Лаптев
33
Сотников
7
Бакич
90
Ломакин
90
Ломакин
7
Бакич
77
Юзепчук
2
Рылач
2
Рылач
77
Юзепчук
24
Корцов
25
Ложкин
25
Ложкин
24
Корцов
Остались в запасе
Гомель
Динамо-Брест
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Гомель - Динамо-Брест
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Динамо-Брест», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Динамо-Брест»

«Гомель» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Гомель
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