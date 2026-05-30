30.05.2026, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
4-1-2-1-1
44
Клещук
14
Пашевич
90
Кукушкин
16
Заяц
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
11
Лисакович
23
Данилин
11
Симоненко
4-1-2-1-1
35
Малащицкий
77
Юзепчук
88
Дзиов
22
Павловец
36
Гедес
44
Бутаревич
19
Гречихо
99
Зеньков
24
Корцов
7
Бакич
14
Пашевич
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
14
Пашевич
Ковалевич
9
Леонович
9
Леонович
Ковалевич
23
Данилин
8
Барсуков
8
Барсуков
23
Данилин
33
Сотников
10
Лаптев
10
Лаптев
33
Сотников
7
Бакич
90
Ломакин
90
Ломакин
7
Бакич
77
Юзепчук
2
Рылач
2
Рылач
77
Юзепчук
24
Корцов
25
Ложкин
25
Ложкин
24
Корцов
Остались в запасе
Гомель
Динамо-Брест
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Гомель - Динамо-Брест
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Динамо-Брест», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»