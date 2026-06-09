09.06.2026, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Составы команд
Россия
Россия
4-1-3-2
23
Митрюшкин
24
Сильянов
30
Вахания
2
Морозов
22
Бевеев
20
Садулаев
27
Обляков
59
Миранчук
28
Кривцов
13
Сергеев
7
Батраков
4-5-1
22
Смит
25
Герберт
17
Гарсия
6
13
8
Филлипс
17
Хан
18
Рамперсад
20
Томас
11
Пун-Анжерон
7
23
Митрюшкин
16
Адамов
16
Адамов
23
Митрюшкин
30
Вахания
4
Круговой
4
Круговой
30
Вахания
22
Бевеев
26
Данилов
26
Данилов
22
Бевеев
7
Батраков
6
Баринов
6
Баринов
7
Батраков
28
Кривцов
29
Петров
29
Петров
28
Кривцов
20
Садулаев
21
Миранчук
21
Миранчук
20
Садулаев
Мелкадзе
19
Ибрагимов
19
Ибрагимов
Мелкадзе
13
Сергеев
9
Мелкадзе
9
Мелкадзе
13
Сергеев
22
Смит
1
1
22
Смит
11
Пун-Анжерон
9
9
11
Пун-Анжерон
6
23
23
6
17
Хан
11
11
17
Хан
13
15
15
13
Остались в запасе
Россия
Тринидад и Тобаго
1
Александр Максименко
ВР
16
Станислав Агкацев
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Матвей Кисляк
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
21
T. Ragoo
ВР
3
S. Hamilton
ЦЗ
14
John-Paul Rochford
ЦФ
16
Isaiah Lee
ЦФ
Главный тренер
Дерек Кинг
Остались в запасе
1
Александр Максименко
ВР
16
Станислав Агкацев
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Матвей Кисляк
АП
Остались в запасе
21
T. Ragoo
ВР
3
S. Hamilton
ЦЗ
14
John-Paul Rochford
ЦФ
16
Isaiah Lee
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Дерек Кинг
Статистика матча Россия - Тринидад и Тобаго
1
2
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
19
10
Офсайды
1
1
Количество передач
532
287
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию Россия против Тринидад и Тобаго, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Тринидад и Тобаго
- Матч можно посмотреть в сервисе «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»