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  • Россия – Тринидад и Тобаго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

Россия – Тринидад и Тобаго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

9 июня, 18:50
Россия
09.06.2026, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Тринидад и Тобаго
7' М. Бевеев 15' А. Сильянов 60' А. Батраков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
23
Антон Митрюшкин
ВР
2
Евгений Морозов
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
20
Лечи Садулаев
ЦП
7
Алексей Батраков
АП
27
Иван Обляков
АП
28
Никита Кривцов
АП
59
Алексей Миранчук
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Тринидад и Тобаго
22
Дензил Смит
ВР
13
R. Moore
ЦЗ
25
Энтони Герберт
ЦЗ
17
Джуда Гарсия
ЦЗ
6
André Raymond
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
11
Мишель Пун-Анжерон
ЦП
17
Джесси Хан
ЦП
18
Андре Рамперсад
ЦП
20
Кайхим Томас
ЦП
7
Ryan Telfer
ЦФ
Главный тренер
Дерек Кинг
Россия
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Максименко
ВР
16
Станислав Агкацев
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
26
Кирилл Данилов
ЦЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
29
Максим Петров
ЦП
18
Матвей Кисляк
АП
21
Антон Миранчук
АП
19
Амир Ибрагимов
ЛВ
9
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Тринидад и Тобаго
1
Jabari Brice
ВР
21
T. Ragoo
ВР
3
S. Hamilton
ЦЗ
9
D. David
ЦП
23
Noah Powder
ЦФ
14
John-Paul Rochford
ЦФ
16
Isaiah Lee
ЦФ
11
Judah García
ЦФ
15
J. Faustin
ЦФ
4-1-3-2
23
Митрюшкин
24
Сильянов
30
Вахания
2
Морозов
22
Бевеев
20
Садулаев
27
Обляков
59
Миранчук
28
Кривцов
13
Сергеев
7
Батраков
4-5-1
22
Смит
25
Герберт
17
Гарсия
6
13
8
Филлипс
17
Хан
18
Рамперсад
20
Томас
11
Пун-Анжерон
7
23
Митрюшкин
16
Адамов
16
Адамов
23
Митрюшкин
30
Вахания
4
Круговой
4
Круговой
30
Вахания
22
Бевеев
26
Данилов
26
Данилов
22
Бевеев
7
Батраков
6
Баринов
6
Баринов
7
Батраков
28
Кривцов
29
Петров
29
Петров
28
Кривцов
20
Садулаев
21
Миранчук
21
Миранчук
20
Садулаев
Мелкадзе
19
Ибрагимов
19
Ибрагимов
Мелкадзе
13
Сергеев
9
Мелкадзе
9
Мелкадзе
13
Сергеев
22
Смит
1
1
22
Смит
11
Пун-Анжерон
9
9
11
Пун-Анжерон
6
23
23
6
17
Хан
11
11
17
Хан
13
15
15
13
Остались в запасе
Россия
Тринидад и Тобаго
1
Александр Максименко
ВР
16
Станислав Агкацев
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Матвей Кисляк
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
21
T. Ragoo
ВР
3
S. Hamilton
ЦЗ
14
John-Paul Rochford
ЦФ
16
Isaiah Lee
ЦФ
Главный тренер
Дерек Кинг
Остались в запасе
1
Александр Максименко
ВР
16
Станислав Агкацев
ВР
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Матвей Кисляк
АП
Остались в запасе
21
T. Ragoo
ВР
3
S. Hamilton
ЦЗ
14
John-Paul Rochford
ЦФ
16
Isaiah Lee
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Дерек Кинг
Статистика матча Россия - Тринидад и Тобаго
1
2
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
19
10
Офсайды
1
1
Количество передач
532
287
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию Россия против Тринидад и Тобаго, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Тринидад и Тобаго

Россия – Тринидад и Тобаго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Тринидад и Тобаго Россия
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