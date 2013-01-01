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Товарищеские матчи. Сборные
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Тринидад и Тобаго
Результаты
Результаты сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://thettfa.com/
Тренер:
Дерек Кинг
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Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Финальный раунд 2024/2025
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Второй раунд 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2024
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2019
Товарищеские матчи. 2019
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Пятый раунд 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные. 2016
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Групповой раунд 2015/2016
Золотой кубок КОНКАКАФ. Плей-офф 2015
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Золотой кубок КОНКАКАФ. Плей-офф 2013
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Чемпионат мира. 2006
19.11 | 04:00
Тринидад и Тобаго
2 : 1
Бермудские острова
14.11 | 03:00
Тринидад и Тобаго
1 : 1
Ямайка
15.10 | 02:00
Кюрасао
1 : 1
Тринидад и Тобаго
11.10 | 01:00
Бермудские острова
0 : 3
Тринидад и Тобаго
10.09 | 03:00
Ямайка
2 : 0
Тринидад и Тобаго
06.09 | 03:00
Тринидад и Тобаго
0 : 0
Кюрасао
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