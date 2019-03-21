- 21 марта 2019
- 00:39 Товарищеские матчи. Германия и Сербия сыграли вничью, Уэльс обыграл Тринидад и Тобаго 4
- 12 октября 2017
- 07:43 Варга не удивлен провалом сборной США 5
- 07:34 Донован: «Сборная США не заслуживает участия в чемпионате мира» 5
- 11 октября 2017
- 09:03 Защитник сборной США: «Автогол будет преследовать меня всю жизнь» 1
- 08:14 Тренер США: «Это позор» 35
- 07:54 США впервые не попали на чемпионат мира с 1986 года 3
- 05:13 Сборная США не смогла выйти на ЧМ-2018 28
- 7 октября 2017
- 06:38 Отбор на ЧМ-2018. Мексика одержала волевую победу над Тринидадом и Тобаго
- 2 сентября 2017
- 06:30 Отбор на ЧМ-2018. Коста-Рика обыграла США, Мексика выиграла у Панамы 3
- 14 июня 2017
- 08:17 Отбор ЧМ-2018. Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго, Панама и Гондурас поделили очки
- 9 июня 2017
- 06:15 Отборочные матчи к ЧМ. Дубль Пулишича принес победу США над сборной Тринидада и Тобаго
- 25 марта 2017
- 06:54 Отбор на ЧМ-2018. Мексика одержала победу над Коста-Рикой
- 12 ноября 2016
- 06:13 Отбор ЧМ-2018. Мексика в гостях вырвала победу у США 1
- 28 мая 2016
- 07:00 Товарищеские матчи. Гол Рондона не спас Венесуэлу от поражения в игре с Коста-Рикой
- 26 марта 2016
- 00:58 Отбор ЧМ-2018. Сент-Винсент и Гренадины уступили Тринидаду и Тобаго 1
- 26 октября 2015
- 14:46 Генеральный секретарь УЕФА Инфантино примет участие в выборах президента ФИФА
- 24 октября 2015
- 08:38 Кандидат в президенты ФИФА: «Необходимо уменьшить доминирование Европы в организации»
- 20 июля 2015
- 06:35 Сборная Панамы – в полуфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ 4
- 13 июля 2015
- 06:42 На Золотом кубке КОНКАКАФ Мексика в большинстве не сумела переиграть Гватемалу 14