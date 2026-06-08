Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Россия – Тринидад и Тобаго: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 2.3

08 июня 2026 8:46
Россия - Тринидад и Тобаго
09 июн. 2026, вторник 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
2.30
Тотал голов меньше 3.5 
Сделать ставку

9 июня 2026 года в 20:00 сборные России и Тринидада и Тобаго сыграют в товарищеском матче.

Россия

Россия – явный фаворит, особенно дома: команда не проигрывает в 16 из 17 последних домашних матчей. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр (6 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче победа над Буркина-Фасо (3:0). Хозяева обязаны побеждать.

Тринидад и Тобаго

Тринидад и Тобаго находится в ужасном кризисе: команда проигрывает в 4 последних матчах, пропускает в 9 последних товарищеских встречах. Оборона катастрофическая – 3.20 пропущенных в среднем за 5 игр (16 голов в 5 матчах). Атака слабая – 1.00 гола за игру. В прошлом матче разгром от Южной Кореи (0:5). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Россия

  • Не проигрывают дома в 16 из 17 матчей
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено
  • Победа над Буркина-Фасо (3:0)

Тринидад и Тобаго

  • 4 поражения подряд
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 3.20 пропущено
  • Пропускают в 9 последних товарищеских матчах
  • Разгром от Южной Кореи (0:5)

Прогноз на матч Россия – Тринидад и Тобаго

Россия дома – явный фаворит. Тринидад и Тобаго пропускает пачками и не выигрывает. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 3.5 – коэффициент 2.3
  • Фора (-2) на Россию

2.30
Тотал голов меньше 3.5 
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Тринидад и Тобаго Россия
Другие прогнозы
07.06.2026
19:30
1.95
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Украина
Обе забьют – да
08.06.2026
21:45
2.40
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Узбекистан
Тотал голов меньше 2.
08.06.2026
22:00
1.45
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер - Мавритания
Нигер не проиграет
08.06.2026
22:10
1.72
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Северная Ирландия
Тотал голов меньше 3.5
09.06.2026
05:00
2.35
Товарищеские матчи. Сборные
Перу - Испания
Тотал голов меньше 2.5
09.06.2026
13:00
1.60
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа - Гонконг
Гонконг не проиграет
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 