9 июня 2026 года в 20:00 сборные России и Тринидада и Тобаго сыграют в товарищеском матче.

Россия

Россия – явный фаворит, особенно дома: команда не проигрывает в 16 из 17 последних домашних матчей. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр (6 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче победа над Буркина-Фасо (3:0). Хозяева обязаны побеждать.

Тринидад и Тобаго

Тринидад и Тобаго находится в ужасном кризисе: команда проигрывает в 4 последних матчах, пропускает в 9 последних товарищеских встречах. Оборона катастрофическая – 3.20 пропущенных в среднем за 5 игр (16 голов в 5 матчах). Атака слабая – 1.00 гола за игру. В прошлом матче разгром от Южной Кореи (0:5). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Россия

Не проигрывают дома в 16 из 17 матчей

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено

Победа над Буркина-Фасо (3:0)

Тринидад и Тобаго

4 поражения подряд

За 5 матчей: 1.00 забито, 3.20 пропущено

Пропускают в 9 последних товарищеских матчах

Разгром от Южной Кореи (0:5)

Прогноз на матч Россия – Тринидад и Тобаго

Россия дома – явный фаворит. Тринидад и Тобаго пропускает пачками и не выигрывает. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки