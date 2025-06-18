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Прогноз на точный счёт матча Коста-Рика – Доминиканская Республика: Кубок КОНКАКАФ, 19 июня 2025

18 июня 2025 9:43
Коста-Рика - Доминиканская Республика
19 июн. 2025, четверг 02:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 2 тур
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7.50
Точный счёт 3:2 в пользу Коста-Рики
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19 июня на стадионе AT&T Stadium во втором туре Кубка КОНКАКАФ встретятся Коста-Рика и Доминиканская Республика. Обе команды начали турнир с результативных матчей, и от очного поединка также стоит ожидать открытого футбола с обилием голов.

Коста-Рика

Коста-Рика продемонстрировала яркое начало турнира, сыграв результативный матч против Суринама – 4:3. Это подтверждает тренд последних игр: в атаке команда действует смело и эффективно, но оборона регулярно даeт сбои. Всего за последние пять матчей команда забила 16 голов – впечатляющий показатель. Однако пропущенные 8 мячей говорят о системных проблемах при стандартах и быстрых контратаках.

При этом Коста-Рика выиграла три матча подряд, включая квалификационные встречи против Тринидада и Тобаго и Багамских островов. Коллектив набрал отличный атакующий ритм и забивает в среднем более 3 мячей за игру.

Доминиканская Республика

Доминиканская Республика хоть и проиграла в первом туре Мексике (2:3), оставила приятное впечатление. Команда забивает в шести матчах подряд, а в последних пяти встречах наколотила 13 голов – 2.6 в среднем за игру.

Однако оборона далека от идеала: 9 пропущенных мячей за тот же период и нестабильная игра на выезде. Особенно стоит отметить неудачную серию именно в рамках КОНКАКАФ – семь гостевых матчей без побед.

Факты о командах

Коста-Рика

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • В среднем 3.20 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Доминиканская Республика

  • Не выигрывает в 7 последних матчах в гостях на Кубке КОНКАКАФ
  • В среднем 2.60 гола за матч в атаке, 1.80 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд

Прогноз на матч Коста-Рика – Доминиканская Республика

Матч обещает быть максимально открытым. Обе команды показывают высокую результативность и регулярно забивают, но при этом позволяют соперникам слишком многое. У Коста-Рики более опытный состав и лучше поставленная атака, что даeт им преимущество. Однако Доминиканская Республика способна ответить, особенно учитывая еe текущую форму.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу Коста-Рики.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:2 в пользу Коста-Рики – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал Коста-Рики больше 2.5 – коэффициент 2.10

7.50
Точный счёт 3:2 в пользу Коста-Рики
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Автор: Миронов Николай
Золотой кубок КОНКАКАФ Доминиканская Республика Коста-Рика
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