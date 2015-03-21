Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Коста-Рика
Новости
Сборная Коста-Рики – новости команды
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fedefutbol.com/
Тренер:
Фернандо Батиста
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеский матч. Англия разгромила Коста-Рику – 3:0!
11 июня
Трансляция
Англия – Коста-Рика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2026
10 июня
Англия – Коста-Рика: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 2.35
9 июня
Товарищеские матчи. Колумбия без Кордобы победила Коста-Рику, Узбекистан проиграл Канаде
2 июня
Трансляция
Коста-Рика – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
В сборной Никарагуа не считают Россию сильнейшим соперником: «Коста-Рика и Гана на том же уровне»
31 марта
5
Трансляция
Иордания – Коста-Рика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026
27 марта
Спартаковца Угальде дисквалифицировали на четыре матча
21 марта
15
Бывший тренер клуба РПЛ может возглавить Коста-Рику
15 февраля
2
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Отбор ЧМ-2026. 1+1 Угальде позволили Коста-Рике разгромить соперника
2025.10.14 08:18
Видео
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
2025.09.10 08:58
5
Золотой кубок КОНКАКАФ. Коста-Рика Угальде вылетела от США
2025.06.30 08:44
3
США – Коста-Рика: прогноз на матч 30 июня с 66% вероятностью захода ставки
2025.06.29 12:42
Прогноз на точный счет матча США – Коста-Рика: Кубок КОНКАКАФ, 30 июня 2025
2025.06.29 09:41
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
2025.06.23 09:14
5
Прогноз на точный счeт матча Мексика – Коста-Рика: Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года
2025.06.22 10:39
Игроки из РПЛ лидируют в списке бомбардиров Золотого кубка КОНКАКАФ
2025.06.21 22:29
5
Легионеры РПЛ забили 3 из 4 голов в ночных матчах Золотого Кубка КОНКАКАФ
2025.06.19 07:50
Прогноз на точный счeт матча Коста-Рика – Доминиканская Республика: Кубок КОНКАКАФ, 19 июня 2025
2025.06.18 09:31
Угальде оформил дубль с пенальти на Золотом кубке КОНКАКАФ и принес Коста-Рике победу над Суринамом
2025.06.16 08:18
3
Прогноз на точный счет матча Коста-Рика – Суринам: Кубок КОНКАКАФ, 16 июня 2025
2025.06.15 08:59
Фото
Результаты жеребьевки финального раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ
2025.06.13 14:38
8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»
2025.06.13 10:16
1
Отбор ЧМ-2026. Коста-Рика победила Тринидад и Тобаго (2:1), Ливай забил, Угальде – нет
2025.06.11 09:03
1
Прогноз на точный счет матча Коста-Рика – Тринидад и Тобаго: Квалификация ЧМ, 11 июня 2025 года
2025.06.10 11:16
Ливай – о предстоящем матче с Коста-Рикой: «Сказал Угальде, что мы их разорвем»
2025.05.14 14:51
Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ
2025.03.26 10:06
Видео
Гол Угальде помог Коста-Рике выйти на Золотой кубок КОНКАКАФ
2025.03.26 09:20
2
Спартаковец Угальде сделал дубль за сборную Коста-Рики
2025.03.22 08:23
10
1
2
3
4
5
Главные новости
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
1
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
1
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
4
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
6
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
2
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
Вчера, 22:35
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+