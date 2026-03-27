27.03.2026, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Составы команд
Иордания
Иордания
3-2-2-1-2
1
Абулайла
5
Аль-Араб
4
Абу Дааб
0
Ассаф
2
Абу Хашиш
3
Насиб
8
Аль-Равабде
15
Сааде
10
Аль-Тамари
11
Аль-Фахури
0
Файсал
3-3-2-2
1
Секейра
6
4
3
Митчелл
17
Мора
14
Гало
4
Варгас
12
8
10
Алькосер
21
Самора
1
Абулайла
22
Аль-Фахури
22
Аль-Фахури
1
Абулайла
10
Аль-Тамари
16
Абуальнади
16
Абуальнади
10
Аль-Тамари
0
Ассаф
6
Абу Аль-Жазар
6
Абу Аль-Жазар
0
Ассаф
21
Аль-Рашдан
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
6
Жамус
6
Жамус
8
Аль-Равабде
20
Абу Таха
20
Абу Таха
11
Аль-Фахури
13
Аль-Марди
13
Аль-Марди
11
Аль-Фахури
0
Файсал
18
Сабра
18
Сабра
0
Файсал
10
Алькосер
16
Лопес
16
Лопес
10
Алькосер
3
Митчелл
13
Бренес
13
Бренес
3
Митчелл
17
Мора
7
Рохас
7
Рохас
17
Мора
12
17
Мадригаль
17
Мадригаль
12
Остались в запасе
Иордания
Коста-Рика
17
Салим Обаид
ЦЗ
26
Юсеф Каши
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
7
Шарара
ПВ
24
Али Азаизе
ЦФ
18
Мохаммед Таха
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
23
Abraham Madriz
ВР
18
Кевин Чаморро
ВР
8
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
5
Фернан Фаеррон
ЦЗ
19
J. M. Azofeifa Rivas
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ПЗ
11
C. Perez
ЦП
9
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Мигель Эррера
Остались в запасе
17
Салим Обаид
ЦЗ
26
Юсеф Каши
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
7
Шарара
ПВ
24
Али Азаизе
ЦФ
18
Мохаммед Таха
ЦФ
Остались в запасе
23
Abraham Madriz
ВР
18
Кевин Чаморро
ВР
8
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
5
Фернан Фаеррон
ЦЗ
19
J. M. Azofeifa Rivas
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ПЗ
11
C. Perez
ЦП
9
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Мигель Эррера
Статистика матча Иордания - Коста-Рика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Иордания против Коста-Рики на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иордания – Коста-Рика
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»