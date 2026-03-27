Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Иордания против Коста-Рики на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иордания – Коста-Рика