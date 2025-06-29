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США – Коста-Рика: прогноз на матч 30 июня с 66% вероятностью захода ставки

29 июня 2025 12:41
США - Коста-Рика
30 июн. 2025, понедельник 02:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
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1.75
Обе забьют – коэффициент 1.75
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В четвертьфинале Кубка КОНКАКАФ встретятся две команды, уверенно преодолевшие групповой этап. США выиграли три матча подряд, но при этом не избежали ошибок в обороне. Команда активно атакует, но часто допускает огрехи при позиционных переходах. Коста-Рика также не проигрывает на турнире и показывает отличную результативность – 16 голов за последние пять матчей. Обе сборные сейчас в атакующем тонусе, и матч обещает быть открытым и насыщенным моментами.

США

Сборная набрала ход после неудачных товарищеских игр и уверенно прошла группу. За последние три матча в турнире американцы забили 8 мячей. В атаке команда разнообразна, но оборона остаeтся уязвимой – 7 пропущенных за 5 последних встреч. Команда играет с фланговыми прорывами и быстрой доставкой мяча в штрафную, однако в позиционной защите регулярно возникают провалы.

Коста-Рика

Коста-Рика впечатляет: пять матчей без поражений, мощная атака и уверенность даже против топ-соперников. Ничья с Мексикой 0:0 показала, что команда может действовать и на удержание счeта. В атаке особенно выделяется Техеда, а также дисциплина и хладнокровие в завершающей стадии. Сборная эффективно использует стандарты и контролирует темп.

Прогноз на матч

Форма обеих сборных, частые голы и нестабильность в обороне позволяют предположить результативную игру. Оба коллектива будут искать шансы у чужих ворот с первых минут – ставка на обмен голами логична.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

  • обе сборные стабильно забивают на турнире;
  • у США 1.4 пропущенного мяча за игру, у Коста-Рики – 1.0;
  • атакующие линии в хорошей форме и активно используют ошибки обороны.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.75

1.75
Обе забьют – коэффициент 1.75
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Автор: Миронов Николай
Золотой кубок КОНКАКАФ Коста-Рика США
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