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Товарищеские матчи. Сборные
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Коста-Рика
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Сборная Коста-Рики – результаты матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fedefutbol.com/
Тренер:
Фернандо Батиста
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Финальный раунд 2024/2025
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Кубок Америки. 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Второй раунд 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2024
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Чемпионат мира. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Отборочные матчи к ЧМ. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Золотой кубок КОНКАКАФ. Плей-офф 2019
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2019
Чемпионат мира. Групповой этап 2018
Товарищеские матчи. Сборные. 2018
Товарищеские матчи. Сборные. 2017
Золотой кубок КОНКАКАФ. Плей-офф 2017
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2017
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Пятый раунд 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные. 2016
Кубок Америки. Групповой этап 2016
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Групповой раунд 2015/2016
Золотой кубок КОНКАКАФ. Плей-офф 2015
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
Чемпионат мира. 2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Золотой кубок КОНКАКАФ. Плей-офф 2013
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ. Финальный раунд 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ. 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Кубок Америки. 2011
Товарищеские матчи. Сборные. 2011
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
Чемпионат мира. 2006
19.11 | 04:00
Коста-Рика
0 : 0
Гондурас
14.11 | 05:00
Гаити
1 : 0
Коста-Рика
14.10 | 05:00
Коста-Рика
4 : 1
Никарагуа
10.10 | 05:00
Гондурас
0 : 0
Коста-Рика
10.09 | 05:00
Коста-Рика
3 : 3
Гаити
06.09 | 05:00
Никарагуа
1 : 1
Коста-Рика
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