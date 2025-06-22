В рамках 3 тура Кубка КОНКАКАФ на стадионе «Аллигант Стэдиум» состоится матч, имеющий статус центрального не только в группе, но и во всeм игровом дне. Сборная Мексики, уверенно начавшая турнир с двух побед, встретится с амбициозной и результативной Коста-Рикой, которая также набрала шесть очков и ведeт борьбу за первую строчку в группе.

Мексика

Сборная Мексики стабильно подтверждает статус фаворита турнира. Команда выиграла пять последних матчей на Кубке КОНКАКАФ, при этом забивая в каждом из них. В текущем розыгрыше мексиканцы взяли верх над Доминиканской Республикой (3:2) и Суринамом (2:0), продемонстрировав высокую интенсивность атак и вариативность комбинационной игры. За последние 5 матчей подопечные Хайме Лосано отличились 10 раз (в среднем 2.00 за игру), но при этом пропустили шесть мячей, что указывает на определeнные сложности в обороне.

Тем не менее, баланс в действиях между линиями остаeтся сильной стороной команды. Мексика демонстрирует зрелость в управлении темпом, а также уверенность при игре в концовках, что может стать ключевым фактором в равной игре.

Коста-Рика

Команда проводит впечатляющий отрезок, победив в четырeх последних матчах и набрав 16 забитых мячей за 5 встреч (в среднем 3.20 за игру). В атаке особенно выделяются фланговые игроки, обеспечивающие постоянное давление. Коста-Рика начала турнир с яркой победы над Суринамом (4:3), а затем обыграла Доминиканскую Республику (2:1). Однако в обороне команда допускает ошибки: в 3 последних матчах она неизменно пропускала, и средний показатель – 1.60 пропущенных мячей за игру.

Команда располагает потенциалом, чтобы взламывать даже хорошо организованные защиты, однако при высокой линии обороны остаются уязвимыми к быстрым контратакам, чем Мексика точно не преминeт воспользоваться.

Факты о командах

Мексика:

Победа в 5 последних матчах Кубка КОНКАКАФ

Забивает в каждом из 5 последних матчей

В среднем 2.00 забитых и 1.20 пропущенных за игру за последние 5 встреч

Победа в 3 последних матчах турнира

Коста-Рика:

4 победы подряд

Забивает в среднем 3.20 гола за матч за последние 5 игр

Пропускает в 4 последних матчах

Средний показатель пропущенных – 1.60 за игру

Прогноз на матч

Встреча обещает быть напряжeнной и результативной. Обе сборные находятся в хорошей форме, обе много забивают и регулярно допускают ошибки в обороне. Мексика выглядит более сбалансированной и опытной командой, способной навязать свои условия в ключевые отрезки матча. Коста-Рика, несмотря на яркую атаку, вряд ли сможет избежать проблем при позиционной обороне.

Ожидается упорный матч с обоюдными шансами, но с перевесом в сторону Мексики благодаря более стабильной игре в центре поля и реализации моментов.

Точный счeт: 2:1 в пользу Мексики

Рекомендованные ставки: