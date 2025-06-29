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Прогноз на точный счет матча США – Коста-Рика: Кубок КОНКАКАФ, 30 июня 2025

29 июня 2025 9:52
США - Коста-Рика
30 июн. 2025, понедельник 02:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу США
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США

Сборная США провела уверенный групповой этап, выиграв три матча подряд, включая важные встречи против Саудовской Аравии и Гаити. В каждом матче команда обязательно забивала – в среднем 1.8 гола за игру. Однако оборона остаeтся уязвимой: 7 пропущенных голов за 5 последних матчей, в том числе поражения в недавних товарищеских играх от Турции и Швейцарии. Коллектив делает ставку на скорость флангов и активное давление в стартовом отрезке.

Коста-Рика

Коста-Рика уверенно преодолела групповой этап, забив 6 голов в трeх матчах, и при этом удержав ничью против фаворита – Мексики. В последних пяти встречах сборная отличалась 16 раз, демонстрируя отличную реализацию моментов и разнообразие в атакующих действиях. Особенно стоит отметить победу 4:3 над Суринамом, где команда показала характер и способность возвращаться в игру. Средний показатель – 3.2 гола за игру, что говорит о высокой атакующей активности.

Факты о командах:

США

  • Побеждает в 3 последних матчах турнира
  • В среднем 1.8 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах Кубка КОНКАКАФ подряд

Коста-Рика

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 3.2 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в каждом матче турнира

Личные встречи
63% (5)
0% (0)
38% (3)
13
Забитых мячей
9
1.63
В среднем за матч
1.13
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Товарищеские матчи. Сборные,
США
4 : 0
10.06.2021
Коста-Рика
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 7 тур
США
0 : 2
02.09.2017
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США
4 : 0
08.06.2016
Коста-Рика
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Коста-Рика
3 : 1
07.09.2013
США
Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур
США
1 : 0
17.07.2013
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 2 тур
США
1 : 0
23.03.2013
Коста-Рика
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Прогноз на матч США – Коста-Рика

Обе сборные подходят к четвертьфиналу в хорошей форме, и их атакующие показатели говорят в пользу результативного матча. США действует с оглядкой на атаку, но допускает просчeты в обороне, а Коста-Рика при этом реализует свои моменты стабильно. Предположим напряжeнную игру, где один гол может стать решающим. Ставим на минимальную победу американцев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу США

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу США – коэффициент 8.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Победа США – коэффициент 2.05

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу США
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Автор: Воронцов Егор
Золотой кубок КОНКАКАФ Коста-Рика США
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