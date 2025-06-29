США

Сборная США провела уверенный групповой этап, выиграв три матча подряд, включая важные встречи против Саудовской Аравии и Гаити. В каждом матче команда обязательно забивала – в среднем 1.8 гола за игру. Однако оборона остаeтся уязвимой: 7 пропущенных голов за 5 последних матчей, в том числе поражения в недавних товарищеских играх от Турции и Швейцарии. Коллектив делает ставку на скорость флангов и активное давление в стартовом отрезке.

Коста-Рика

Коста-Рика уверенно преодолела групповой этап, забив 6 голов в трeх матчах, и при этом удержав ничью против фаворита – Мексики. В последних пяти встречах сборная отличалась 16 раз, демонстрируя отличную реализацию моментов и разнообразие в атакующих действиях. Особенно стоит отметить победу 4:3 над Суринамом, где команда показала характер и способность возвращаться в игру. Средний показатель – 3.2 гола за игру, что говорит о высокой атакующей активности.

Факты о командах:

США

Побеждает в 3 последних матчах турнира

В среднем 1.8 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 8 матчах Кубка КОНКАКАФ подряд

Коста-Рика

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 3.2 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в каждом матче турнира

Прогноз на матч США – Коста-Рика

Обе сборные подходят к четвертьфиналу в хорошей форме, и их атакующие показатели говорят в пользу результативного матча. США действует с оглядкой на атаку, но допускает просчeты в обороне, а Коста-Рика при этом реализует свои моменты стабильно. Предположим напряжeнную игру, где один гол может стать решающим. Ставим на минимальную победу американцев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу США

Рекомендованные ставки: