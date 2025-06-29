США
Сборная США провела уверенный групповой этап, выиграв три матча подряд, включая важные встречи против Саудовской Аравии и Гаити. В каждом матче команда обязательно забивала – в среднем 1.8 гола за игру. Однако оборона остаeтся уязвимой: 7 пропущенных голов за 5 последних матчей, в том числе поражения в недавних товарищеских играх от Турции и Швейцарии. Коллектив делает ставку на скорость флангов и активное давление в стартовом отрезке.
Коста-Рика
Коста-Рика уверенно преодолела групповой этап, забив 6 голов в трeх матчах, и при этом удержав ничью против фаворита – Мексики. В последних пяти встречах сборная отличалась 16 раз, демонстрируя отличную реализацию моментов и разнообразие в атакующих действиях. Особенно стоит отметить победу 4:3 над Суринамом, где команда показала характер и способность возвращаться в игру. Средний показатель – 3.2 гола за игру, что говорит о высокой атакующей активности.
Факты о командах:
США
- Побеждает в 3 последних матчах турнира
- В среднем 1.8 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр)
- Забивает в 8 матчах Кубка КОНКАКАФ подряд
Коста-Рика
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- В среднем 3.2 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр)
- Забивает в каждом матче турнира
Прогноз на матч США – Коста-Рика
Обе сборные подходят к четвертьфиналу в хорошей форме, и их атакующие показатели говорят в пользу результативного матча. США действует с оглядкой на атаку, но допускает просчeты в обороне, а Коста-Рика при этом реализует свои моменты стабильно. Предположим напряжeнную игру, где один гол может стать решающим. Ставим на минимальную победу американцев.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу США
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу США – коэффициент 8.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Победа США – коэффициент 2.05