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Расписание матчей
Кубок Америки
США - Коста-Рика
США - Коста-Рика: обзор матча 08 июня 2016
США
08.06.2016, среда, 03:00
Кубок Америки, группа A, 2 тур
4 : 0
Завершен
Коста-Рика
9'
К. Демпси (П)
37'
Д. Джонс
42'
Б. Вуд
87'
Г. Зуси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Коста-Рика
ГОЛ! 4:0!
Г. Зуси
87'
Замена
К. Беккерман
️️️️
А. Бедойя
83'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
81'
Замена
К. Вондоловски
️️️️
К. Демпси
78'
Замена
Г. Зуси
️️️️
Б. Вуд
70'
45'
Замена
Р. Асофейфа
️️️️
К. Гамбоа
45'
Замена
Х. Сальватьерра
️️️️
Х. Кэмпбелл
Желтая карточка
Ф. Джонсон
44'
ГОЛ! 3:0!
Б. Вуд
Пас отдал
К. Демпси
42'
ГОЛ! 2:0!
Д. Джонс
Пас отдал
К. Демпси
37'
18'
Замена
А. Саборио
️️️️
М. Уренья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Демпси
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Клинт Демпси
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
23
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
7
Бобби Вуд
ЦФ
Коста-Рика
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
16
Кристиан Гамбоа
ПЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
21
Марко Уренья
ЦФ
10
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Рамирес
США
12
Тим Ховард
ВР
18
Этан Хорват
ВР
14
Майкл Ороско
ЦЗ
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
15
Кайл Беккерман
ЦП
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
19
Грэм Зуси
ЦП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Коста-Рика
23
Леонель Морейра
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
15
Хосе Сальватьерра
ЦЗ
13
Оскар Гранадос
ЦП
14
Рэндаль Асофейфа
ЦП
11
Йохан Венегас
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
9
Альваро Саборио
ЦФ
20
Джонни Вудли
ЦФ
3-5-2
1
Гьюзан
20
Кэмерон
6
Брукс
22
Йедлин
13
Джонс
11
Бедойя
4
Брэдли
23
Джонсон
8
Демпси
7
Вуд
9
Зардес
4-2-3
2
Акоста
16
Гамбоа
6
Дуарте
22
Матаррита
15
Кальво
5
Боргес
7
Боланьос
10
Руис
21
Уренья
12
Кэмпбелл
11
Бедойя
15
Беккерман
15
Беккерман
11
Бедойя
7
Вуд
19
Зуси
19
Зуси
7
Вуд
8
Демпси
18
Вондоловски
18
Вондоловски
8
Демпси
21
Уренья
9
Саборио
9
Саборио
21
Уренья
12
Кэмпбелл
15
Сальватьерра
15
Сальватьерра
12
Кэмпбелл
16
Гамбоа
14
Асофейфа
14
Асофейфа
16
Гамбоа
Остались в запасе
США
Коста-Рика
14
Майкл Ороско
ЦЗ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
12
Тим Ховард
ВР
18
Этан Хорват
ВР
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
20
Джонни Вудли
ЦФ
23
Леонель Морейра
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
11
Йохан Венегас
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Главный тренер
Оскар Рамирес
Остались в запасе
14
Майкл Ороско
ЦЗ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
12
Тим Ховард
ВР
18
Этан Хорват
ВР
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
Остались в запасе
13
Оскар Гранадос
ЦП
20
Джонни Вудли
ЦФ
23
Леонель Морейра
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
11
Йохан Венегас
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Главный тренер
Оскар Рамирес
Статистика матча США - Коста-Рика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Родди Самбрано Ольмедо
Стадион:
Солдер Филд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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