В ЦСКА высказались о возможном уходе Давилы

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба Виктора Давилы.

Ранее Fox Sports сообщил, что чилийский форвард близок к переходу в «Америку».

«Появившаяся в мексиканских СМИ информация о его уходе абсолютно не соответствует действительности. Определeнные разговоры об интересе к Виктору давно ещe доходили до ЦСКА, однако развития никакого не получили ни от одной из сторон. Не было ни переговоров и какой-то «торговли», о которой пишут, ни соответсвующего запроса от игрока, как и предоставленных финансовых гарантий, без которых в сегодняшних реалиях ЦСКА в принципе не готов к диалогу.

Вместе с главным тренером мы ждeм Виктора в конце следующей недели в Москве, предпосылок к другому развитию сценария сегодня нет», – сообщил Брейдо.