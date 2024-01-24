Чилиец из ЦСКА назвал три вещи, которые ему нравятся в Москве

Полузащитник ЦСКА Виктор Давила признался, что ему нравится Москва. Чилийский футболист назвал три вещи, которые ему больше всего нравятся в городе.

– Ты побывал во многих мегаполисах. На каком месте расположил бы Москву в своем личном рейтинге городов мира?

– Совершенно точно в топ-3! Это невероятный город!

– Назови три вещи, которые тебе больше всего нравятся в Москве.

– Во-первых, климат. Ни я, ни моя семья никогда в жизни не видели снег. А тут – вон его сколько! Это круто. Получаешь нереальное удовольствие от новых условий, нового климата. Я был очень впечатлен. Во-вторых, сам город как таковой, его облик. Очень чистый, безопасный, структурированный. И в-третьих, это места Москвы: от ресторанов, куда я хожу поужинать, до достопримечательностей и мест для прогулок.