У ЦСКА нет предложений по Давиле

ЦСКА не вел переговоров и не получал предложений по трансферу нападающего Виктора Давилы. По данным журналиста Ивана Карпова, история с невозвращением игрока из отпуска не связана со слухами о возможном уходе форварда.

Давила выступал на Кубке Америки в составе сборной Чили. После вылета команды он получил отпуск, но не вернулся в расположение ЦСКА вовремя.

Клуб объяснил отсутствие игрока семейными обстоятельствами. 26-летний Давила должен вернуться в Москву в конце недели, он не сыграет в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом».