Реакция ЦСКА на невозвращение Давилы из отпуска

Кирилл Брейдо, глава пресс-службы ЦСКА, отреагировал на опоздание форварда Виктора Давилы из отпуска.

«Форвард по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом» он пропустит», – сказал Брейдо.

Чилиец в ЦСКА год.

Давила выступал на Кубке Америки, где его команда не вышла из группы.

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