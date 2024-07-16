Реакция ЦСКА на невозвращение Давилы из отпуска

Кирилл Брейдо, глава пресс-службы ЦСКА, отреагировал на опоздание форварда Виктора Давилы из отпуска.
«Форвард по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом» он пропустит», – сказал Брейдо.
- Чилиец в ЦСКА год.
- Давила выступал на Кубке Америки, где его команда не вышла из группы.
- Игрок стоит 5 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»