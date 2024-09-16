ЦСКА продал Давилу из-за жены: она отказалась жить в России

Заместитель генерального директора ЦСКА Евгений Шевелев прокомментировал ситуацию вокруг уже бывшего форварда команды Виктора Давилы.

Летом игрок опоздал на сборы из-за жены. Она отказывалась возвращаться в Россию.

В итоге на прошлой неделе Давила продан через самовыкуп «Америке» из Мексики.

«Давила не приехал на сборы. В аэропорту буквально жена развернулась и сказала: «Я в эту Россию никогда в жизни ни за что не поеду». Это было еще в июле после Кубка Америки. Он не вылетел на сборы. Ему клуб дал 48 часов, чтобы он на сборах появился. Жена с ним не полетела.

Одна из причин была «Крокус». Они как раз там жили где-то недалеко, что ей до сих пор снится этот теракт, они чуть ли не за полчаса до этого в «Крокусе» были. Это можно понять, никаких вопросов к жене нет. Мы пошли навстречу, обо всем договорились», – сказала Шевелев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».