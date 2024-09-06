Отбор к ЧМ-2026. Аргентина разгромила Чили с Давилой и Гальдамесом

Сборная Аргентины одержала крупную победу над Чили (3:0) в Буэнос-Айресе в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке.

Голы у хозяев забили Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес и Пауло Дибала.

Лионель Месси пропускает матчи сборной в сентябре, так как восстанавливается от последствий травмы.

У Чили в основе вышли Виктор Давила (ЦСКА) и Томас Гальдамес («Крылья Советов»).

Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 18 очками. Чилийцы занимают лишь 9-е место с 5 очками.

Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка. 7-й тур

Аргентина – Чили – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мак Аллистер, 48; 2:0 – Альварес, 84; 3:0 – Дибала, 90+1.

Календарь отбора ЧМ-2026

Турнирная таблица отбора ЧМ-2026