Отбор к ЧМ-2026. Аргентина разгромила Чили с Давилой и Гальдамесом

Сборная Аргентины одержала крупную победу над Чили (3:0) в Буэнос-Айресе в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке.
Голы у хозяев забили Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес и Пауло Дибала.
Лионель Месси пропускает матчи сборной в сентябре, так как восстанавливается от последствий травмы.
У Чили в основе вышли Виктор Давила (ЦСКА) и Томас Гальдамес («Крылья Советов»).
Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 18 очками. Чилийцы занимают лишь 9-е место с 5 очками.
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка. 7-й тур
Голы: 1:0 – Мак Аллистер, 48; 2:0 – Альварес, 84; 3:0 – Дибала, 90+1.