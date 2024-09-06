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    • Отбор к ЧМ-2026. Аргентина разгромила Чили с Давилой и Гальдамесом

    Отбор к ЧМ-2026. Аргентина разгромила Чили с Давилой и Гальдамесом

    Сборная Аргентины одержала крупную победу над Чили (3:0) в Буэнос-Айресе в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке.

    Голы у хозяев забили Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес и Пауло Дибала.

    Лионель Месси пропускает матчи сборной в сентябре, так как восстанавливается от последствий травмы.

    У Чили в основе вышли Виктор Давила (ЦСКА) и Томас Гальдамес («Крылья Советов»).

    Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 18 очками. Чилийцы занимают лишь 9-е место с 5 очками.

    Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка. 7-й тур

    Аргентина – Чили – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мак Аллистер, 48; 2:0 – Альварес, 84; 3:0 – Дибала, 90+1.

    Календарь отбора ЧМ-2026

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2026

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.09.2024 08:07
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