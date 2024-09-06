Полузащитник Анхель Ди Мария попрощался со сборной Аргентины после матча команды с Чили (3:0) в отборе на ЧМ-2026. Церемония прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Ривер Плейт».
В сопровождении своей семьи ди Мария посмотрел видеообращение Лионеля Месси, на его глазах были видны слезы.
«Надеюсь, ты получишь огромное удовольствие от этого вечера в кругу семьи и близких. Мы сказали все, что хотели сказать. Мы так много делили, и кто бы мог подумать, что все закончится именно так?
Мы будем очень скучать по тебе. До скорой встречи», – сказал Месси в обращении к Ди Марии.
После этого игроки аргентинской сборной устроили церемонию прощания с Анхелем, качали его и подбрасывали в воздух всей командой.
Главный тренер Аргентины Лионель Скалони и игроки надели футболки с напечатанными на них словами благодарности и 11-м номером, под которым в сборной выступал Ди Мария.
«Теперь я буду просто еще одним болельщиком, поддерживающим команду с трибун. Я буду ходить на все матчи Копы и чемпионата мира. Мы обязательно продолжим этот путь, потому что у этой команды много мужества», – сказал Ди Мария.
- На его счету 145 матчей за сборную, которую он покинул после победного Кубка Америки-2024.
- 36-летний Ди Мария в августе продлил контракт с «Бенфикой» до 30 июня 2025 года.