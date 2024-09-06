Полузащитник Анхель Ди Мария попрощался со сборной Аргентины после матча команды с Чили (3:0) в отборе на ЧМ-2026. Церемония прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Ривер Плейт».

В сопровождении своей семьи ди Мария посмотрел видеообращение Лионеля Месси, на его глазах были видны слезы.

«Надеюсь, ты получишь огромное удовольствие от этого вечера в кругу семьи и близких. Мы сказали все, что хотели сказать. Мы так много делили, и кто бы мог подумать, что все закончится именно так?

Мы будем очень скучать по тебе. До скорой встречи», – сказал Месси в обращении к Ди Марии.

После этого игроки аргентинской сборной устроили церемонию прощания с Анхелем, качали его и подбрасывали в воздух всей командой.

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони и игроки надели футболки с напечатанными на них словами благодарности и 11-м номером, под которым в сборной выступал Ди Мария.

«Теперь я буду просто еще одним болельщиком, поддерживающим команду с трибун. Я буду ходить на все матчи Копы и чемпионата мира. Мы обязательно продолжим этот путь, потому что у этой команды много мужества», – сказал Ди Мария.