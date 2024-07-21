Жена разрешила Давиле вернуться в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Виктор Давила вернулся в Россию после опоздания из отпуска.

Возвращаться в Москву не хотела жена чилийца из соображений безопасности.

«Виктор прилетел в Москву сегодня ночью, всe хорошо. У него был сложный перелет: Сантьяго ‑ Буэнос‑Айрес ‑ Стамбул ‑ Москва.

Что касается его семейных дел, то мы не хотели бы это комментировать, как и дисциплинарные санкции – это внутренняя история клуба. Многие СМИ писали, что у Виктора есть определенные сложности, но Виктор сказал клубу, что ситуация будет разрешена в течение пяти дней, так и получилось», – сказал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.